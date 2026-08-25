前童星Raquel Lee提告迪士尼　14歲拍攝遭灌酒性侵　劇組包庇無視

曾演出迪士尼喜劇電影「秀逗時光機」（The Poof Point）的前童星拉奎爾李（Raquel Lee），近日對華特迪士尼公司提起民事訴訟，指控自己14歲時參與電影拍攝期間，曾遭一名迪士尼男性員工多次性侵，且公司內部當時疑似已注意到她的異常狀況，卻未採取適當措施保護她。



根據外媒取得的法院文件，現年39歲的拉奎爾李於8月21日向洛杉磯郡高等法院提出訴訟。她在訴狀中表示，相關事件發生於2001年拍攝「秀逗時光機」期間，當時她年僅14歲，劇組曾前往猶他州鹽湖城取景，期間她遭一名迪士尼中年男性員工提供酒精，之後涉嫌遭到多次性侵。

Raquel Lee（Unsplash＠raquelleebolleau）

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她進一步指控，相關事件發生後，劇組內多名成年人其實已經察覺她的狀態出現明顯變化，包括身體不適、疑似醉酒，以及工作表現與拍攝初期截然不同。

拉奎爾李表示，自己原本在劇組中認真投入工作，然而事件發生後，行為及工作狀態開始出現異常。儘管身邊成年人已注意到這些改變，她認為迪士尼方面卻沒有進一步調查或了解原因，反而將她後來的工作表現問題歸咎於自身，甚至以「失控」形容她，並取消原先已安排的另一項演出工作。

在訴訟中，拉奎爾李主張，迪士尼當時有責任保障未成年演員的安全，卻未針對她明顯的身心變化進行適當處理，使她無法獲得應有的保護，也讓傷害造成長期影響。

因此，拉奎爾李此次將迪士尼列為被告，要求賠償事件造成的經濟損失與精神痛苦，同時提出懲罰性損害賠償請求，並要求由對方負擔律師費及相關訴訟費用。不過，目前訴狀尚未公布具體求償金額。

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