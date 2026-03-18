台女星蕭淑慎丈夫暴力性侵女藝人　頸部瘀青成鐵證　判監4年10月

台灣藝人蕭淑慎的丈夫、知名廣告行銷公司負責人梁軒安，遭控於前年底參加大型戶外活動期間，在酒店房間內對旗下簽約女藝人施以暴力性侵。士林地院審理後，認定梁男利用權勢不對等關係，且手段包含掐頸、掌摑等具生命威脅之行為，18日依強制性交罪重判有期徒刑4年10月，並強調即便未來上訴後才認罪，亦不宜輕易減刑。



假帶路真侵犯 女藝人泣訴：被硬上到PTSD

據《ETtoday》報導，2023年11月間梁軒安帶領公司團隊及簽約藝人前往參加露營社交活動，被害女子當時身兼公司藝人與梁男的私人特別助理，雙方具有明顯的從屬關係。案發當晚，梁男無視女方排斥，竟以「帶路前往住宿區」為由，將被害人誘騙至房間內，隨即將其推倒在床。

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儘管被害人多次驚恐大喊「不要」、「為什麼要這樣」並奮力推阻，梁男卻未收手，反而為了壓制反抗，竟徒手狠掐被害人頸部，並連續甩巴掌毆打其臉部，導致被害人因呼吸受阻及疼痛被迫就範，遭強行性交得逞。

辯稱「合意交往」 頸部瘀青成鐵證

梁男在庭上坦承發生性行為，但矢口否認強暴，辯稱兩人當時正處於「交往狀態」，性行為是兩情相悅，甚至指稱案發隔日兩人仍同桌共餐、一同出遊，互動並無異狀。法院傳喚多名證人到庭，案發隔日中午，即有前同事在帳篷區目擊被害人「頸部有明顯紫色瘀青」，當時被害人神情沮喪甚至崩潰大哭。另一名證人也證稱，曾收到被害人語音訊息，內容提及遭梁男「硬上」。

檢方數位採證還原了被刪除的 LINE 對話，被害人曾憤怒質疑梁男：

「那天你打我巴掌、掐我」

「你掐我讓我 PTSD（創傷後壓力症候群）變嚴重」



梁男當時不僅未反駁，反而傳送無關內容閃避，事後更意圖毀滅對話紀錄，被法官認定為心虛之舉。

密令員工「套招」作證被抓包 法官怒批態度不佳

審理期間還爆出一段插曲，一名公司員工到庭為梁男解釋，稱兩人「關係親密」，卻對細節交待不清。法院追查發現，該員工在出庭前曾收到梁男的訊息指示作證方向，法官因此認定該證詞具高度虛偽性，不予採信。

合議庭審酌，梁男身為僱主，本應保護旗下藝人，卻為一己私慾施以高度危險的「掐頸」暴力，對被害人造成難以抹滅的心理創傷。且梁男犯後始終否認犯行，甚至試圖影響司法公正，且也未與被害人達成和解。

「先否認、後認罪」也難減刑

法官強調，梁男在一審期間無視鐵證、浪費司法資源，即便未來在二審上訴後才坦承犯行，若未取得被害人諒解或積極彌補，難認具備悔改意願。法院不應給予減刑，以免向社會傳達錯誤訊息，讓不法之徒存有先否認，若被判刑再認罪的僥倖心態。

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