網紅禪師熊仁謙遭控性侵　迷姦人妻逼產子過程曝　稱胎兒神明轉世

網紅禪師熊仁謙（本名熊慧行）近日遭爆涉及多項爭議。根據鏡週刊報導，熊仁謙除被指控同時與8名女子交往外，還遭控涉嫌性侵、偷拍性愛影片，甚至以修行名義，將一名人妻帶往尼泊爾寺廟後加以性侵。



爆料內容指出，該名女子事後懷孕，熊仁謙還要求她生下孩子，並宣稱胎兒是「不動明王轉世」。目前警方已接獲通報，後續將介入偵辦。

根據鏡週刊報導，熊仁謙在宗教圈具有一定知名度，曾被視為大寶法王在台灣的重要弟子，10歲出家，十多年前還俗後持續推廣佛教，並經營YouTube頻道，目前訂閱數已超過40萬，今年初也曾參與電影演出，具有相當人氣。

熊仁謙（IG@mars.kuma）

網紅禪師熊仁謙為「第17世大寶法王噶瑪巴」高徒：

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報導指出，A小姐的友人B先生透露，熊仁謙於前年9月在Instagram上注意到A小姐對佛法有興趣，之後主動與她聯繫，並以自己曾出家、虔誠修行者的身分取得信任。後來，熊仁謙邀請A小姐前往尼泊爾寺廟修行，並向她表示香客房採男女分室安排，A小姐因此答應同行。

根據鏡週刊報導，前年10月，A小姐依約與熊仁謙前往尼泊爾普拉哈里寺。抵達後，她發現當地地處偏遠、交通不便，且入住後察覺自己所住香客房竟可與熊仁謙房間相通。正當她想提出換房時，熊仁謙拿了一杯水給她飲用。A小姐喝完後身體立刻出現異狀，包括心跳加快、全身發抖，甚至接近休克。

爆料內容指出，熊仁謙當時向A小姐解釋，稱她身上帶有其他道場的能量，因此遭到寺廟護法影響，要她先行休息。不過，A小姐的身體狀況並未改善。報導稱，熊仁謙之後靠近床邊，對她做出猥褻行為，最終不顧對方反抗而強行發生性行為。由於身處異地，A小姐感到極度無助與恐懼。根據鏡週刊報導，接下來幾天，熊仁謙仍持續對她施加侵害，直到返台後，A小姐才發現自己已經懷孕。

報導指出，A小姐懷孕後情緒極不穩定，丈夫查看她手機後得知整起事件，雙方因此爆發爭執。此時，熊仁謙被指進一步要求A小姐將孩子生下，並聲稱大寶法王曾告知他，腹中胎兒是不動明王轉世，希望A小姐與丈夫離婚後和他共組家庭。

不過，A小姐堅持終止妊娠。根據鏡週刊報導，婦產科醫師檢查時發現她有感染情況，因而讓她對熊仁謙的私生活產生懷疑。A小姐後續回想整段經歷，認為自從與熊仁謙接觸後，發生許多不合理情況，因此懷疑自己是遭到設局。報導進一步指出，A小姐之後發現受害者疑似不只她一人，並指控熊仁謙長期透過網路接觸女性，再以類似方式發展關係，甚至傳出最高曾同時與8名女子交往。

此外，根據鏡週刊報導，熊仁謙在事件曝光前，曾表示願意支付A小姐精神賠償金與身心科醫療費用，直到她狀況改善為止。不過，A小姐目前身心狀況仍未明顯恢復，因此其友人B先生決定出面替她發聲。

針對上述指控，熊仁謙則全數否認，並強調自己是遭到惡意抹黑。他也表示，部分爭議目前仍在訴訟程序中，或已與相關人士達成和解，因此現階段不便對外進一步說明。

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