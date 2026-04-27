「曾來港性騷女翻譯」男星上村謙信IG賬號爆復出　引議後緊急關閉

日本男團ONE N' ONLY前成員上村謙信因主演BL日劇《未成年》爆紅，去年3月到香港舉行見面會時，在慶功宴上騷擾女翻譯被告上法院，遭經紀公司火速解約退團。



上村謙信沉寂1年後，日前開設個人IG並於25日晚宣佈復出的消息，引發網友熱議。

日本男團ONE N' ONLY前成員上村謙信，去年3月到香港舉行見面會時，在慶功宴上騷擾女翻譯被告上法院，日前開設個人IG並於25日晚宣布復出。（IG@onenonly_tokyo）

上村謙信香港見面會性騷女翻譯事件後又宣佈復出：

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上村謙信沉寂1年宣布回歸惹議 個人IG帳號又關閉

上村謙信25日晚在個人IG上發出聲明，先是就去年在香港騷擾女翻譯的事件道歉，表示這1年當中已經自我反省，並不斷思考未來的人生方向。

他還透露，過程中收到了來自粉絲及前事務所同事的鼓勵，這成為了他決定重新振作的力量，宣布將逐步回歸演藝圈。

最後他也感謝一路以來支持他的相關人士及粉絲，並為沒能向大眾報告近況一事道歉，承諾未來將會比過去更用心、努力，以實際行動來回應外界的支持與期待。聲明一出被火速轉發至其他社群平台，引發網友討論。不過目前該IG帳號已經關閉。

上村謙信去年3月涉性騷女翻譯 遭香港法院判處1.5萬罰款

回顧整起事件，上村謙信在去年3月到香港舉辦見面會，卻在慶功宴上不顧對方意願，多次摸女翻譯的大腿，甚至用手機翻譯詢問對方要不要一起去廁所，遭女翻譯告上法院。日前此案判決出爐，香港法院認為上村謙信明顯不尊重女性，但考量到他還要賠償300萬港幣的違約金，最終判處港幣1.5萬元罰款。

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