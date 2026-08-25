謝婷婷1歲囝囝遺傳強大運動基因　睇網球比賽即模仿揮拍擊球

已故「四哥」謝賢的43歲女兒謝婷婷（Jennifer），自誕下長女Sara後便移居加拿大溫哥華，並在去年7月為外籍伴侶Mathew誕下兒子Brooklyn Milne，湊成一個「好」字，一家四口生活非常幸福甜蜜。

謝賢與女兒謝婷婷以及孫女在車上溫馨合照。（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷細仔沉迷睇網球直播

近日，謝婷婷於社交平台限時動態上載兩條影片，曝光了囝囝最新近況。影片中， Brooklyn正全神貫注地盯著電視大屏幕，當時電視正直播「辛辛那提大師賽」，只見年紀小小的Brooklyn對賽事表現出超乎年齡的濃厚興趣，眼睛緊貼着球員的一舉一動。

謝婷婷細仔沉迷睇網球直播。（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷細仔沉迷睇網球直播。（IG@jennifertsetingting）

囝囝模仿擊球顯露驚人運動天賦

除此之外，剛滿一歲的囝囝更顯露出其驚人的運動天賦與模仿力。他手上握着一支兒童專用網球拍，看着電視中的球手，即時「神同步」做出準備擊球的姿勢，隨後更用力揮拍，口中興奮地發出「噠噠噠」的自製聲效，彷彿在場上為自己吶喊打氣。婷婷亦忍不住在影片下貼文驕傲寫道：「That’s my boy!（不愧是我的兒子！）」，可愛指數爆燈，萌化一眾網民。

謝婷婷細仔模仿擊球顯露驚人運動天賦。（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷曾挺大肚堅持參賽

謝婷婷與丈夫Mathew同樣是網球狂熱分子，二人經常雙雙現身現場睇賽事。婷婷甚至在懷有身孕時，仍無懼大肚堅持參加網球比賽並勇奪單打冠軍，被封為「最強孕媽」。沒想到這份強大的運動基因，已完美遺傳給只有1歲多的兒子Brooklyn。

謝賢與幼時的謝婷婷。（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷與丈夫Mathew同樣是網球狂熱分子。（IG@jennifertsetingting）