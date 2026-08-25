張柏芝兌現承諾陪粉絲玩轉港迪　全程護童叮囑防曬令媽媽粉勁感動

在早前5月23日的生日活動現場，張柏芝感念粉絲多年來的追隨，當場提出香港迪士尼親子游的構想，希望自己的粉絲能收穫一段愜意的家庭樂園時光。縱使日常行程繁忙，她依舊把這份與粉絲之間的約定牢牢記在心裏，默默推進落實，只爲兌現那句帶着溫度的承諾。



大合照。（公關提供）

細心安排被粉絲激讚「把粉絲當朋友」

打動人心的從來不是花了多少錢，而是柏芝全程把粉絲當自家人的那份細心。現場粉絲在社交媒體瘋狂刷屏：「她是把粉絲當朋友處的明星」、「姐姐真的太好啦」、「全程提醒注意孩子不要曬到」，一條條留言全是藏不住的感動。有媽媽粉寫道：「她一直說別讓孩子累着、別曬着，那一刻真的很想哭。」也有老粉感慨：「追了她這麼多年，最珍貴的不是福利，是她從來不會讓我們的喜歡落空。」

細心安排被粉絲激讚「把粉絲當朋友」。（公關提供）

暖心護童。（微博＠張柏芝中文網官方微博）

全程零距離互動

樂園裏的柏芝，一身休閒打扮配可愛髮箍，鬆弛又親切。她主動蹲下來和小朋友平視聊天、挨個合影，孩子們黏着她不肯走，她也不催不趕，笑得比誰都開心。沒有明星架子，沒有距離感，只有一場真心換真心的見面。從生日會的一句承諾，到港迪的一整日陪伴，張柏芝用行動證明：她的寵粉，從來不是嘴上說說。這份溫柔、守信與赤誠，正是她出道多年依舊被那麼多人死心塌地愛着的原因。柏芝在迪士尼遊玩的影片結尾時說：「謝謝大家一路以來的陪伴和支持，大家的心意我都記在心裡，多謝有你們，希望你們以後都開開心心身體健康最重要。」

零距離互動。（微博＠張柏芝中文網官方微博）

張柏芝與粉絲真心換真心

深耕演藝圈多年，張柏芝向來秉持赤誠本心待人處事，始終珍視每一份追隨與偏愛，用心回應粉絲長久以來的陪伴與支持。從舞台上的光芒萬丈，到私下裏對承諾的認真守護，她展現了偶像與粉絲之間最珍貴的關係：不是單向的仰望，而是彼此的珍重與奔赴。這般真誠純粹、重情守信的品性，再度收穫全網盛讚，成爲圈內暖心佳話。