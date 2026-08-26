MC張天賦與平均身高181.5cm男團TXT拍片　企道具箱自黑惹網民爆笑

為期兩天的《2026 TIMA國際音樂大賞》在啟德主場館圓滿結束。期間MC張天賦在後台與韓國人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）驚喜同框，更合體拍攝「身高Challenge」影片。雙方懸殊的身高差瞬間成為焦點，場面搞笑度爆燈！



MC張天賦與韓國男團TXT合拍身高Challenge。（IG@warnergochan）

TXT全員大長腿與MC身高差逾十公分

韓國男團TXT向來以「大長腿」見稱，全員平均身高約181.5cm，當中隊長崔秀彬最高達185cm、休寧凱183cm、崔然竣181.5cm、崔杋圭180cm，相對較嬌小的姜太顯也有177cm。面對身高168.5cm的MC，雙方身高差距足足有十公分以上，視覺對比相當強烈。

男團TXT全員平均身高約181.5cm。（IG@txt_bighit）

MC張天賦自稱身高168.5公分，並以此為主題推出個人歌曲《168.5》。（IG@mcheung1201）

出動道具箱兼厚底戰鞋合拍

為了拉近這道「身高差」，原本MC在拍攝時打算站在黑色道具箱上，務求對齊TXT的視線水平。事後「華納高層」分享影片花絮，並幽默表示：「結果係冇cha好遠 (因為嗰日對鞋好幫得手)」帖文更透露，企木箱和TXT成員的「禮貌腳」等搞笑橋段，全都是MC自己提議的，實行「自己身高自己黑」。

MC提議企道具箱拍攝。（IG@warnergochan）

直言「自己嘅身高自己黑」。（IG@warnergochan）

企道具箱效果顯著。（IG@warnergochan）

企道具箱效果顯著。（IG@warnergochan）

網民笑指男團要「屈膝」配合

粉絲見到成品影片對片中眾人身高鮮明的對比，紛紛湧入留言區調侃。有網民笑言「辛苦TXT為MC屈膝啦」、「個個成員都唔敢企直」、「佢哋掗開隻腳掗到條褲就嚟要爆啦哈哈」；也有粉絲大讚這次合作，直呼「雙粉狂喜」。活動過後，MC更獲贈TXT的親筆簽名專輯，更大讚其字跡「靚過我自己的字」。

TXT全員禮儀腳配合張天賦。（IG@warnergochan）

企最前合拍。（抖音@txt.bighitent）