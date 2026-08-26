AV女優新芹奈疑涉毒　與黑道幹部「酒店同床」當場搜出毒品遭逮捕

日本警方表示，27歲成人女星新芹奈（新セリナ，原藝名青木桃）與一名黑道幹部，被查獲在東京豐島區一間飯店涉嫌持有毒品，雙雙遭到逮捕。對此，黑道幹部已承認犯行，新芹奈則否認涉案。



日本警方7月以涉嫌違反《毒品取締法》，逮捕32歲六代目山口組系幫派幹部菅原翔太，以及以藝名「新芹奈」（前藝名：青木桃）活動的27歲女子阿部星架。兩人涉嫌於7月14日凌晨，在豐島區一間飯店內持有0.7公克古柯鹼，並涉嫌在東京都內吸食毒品。

新芹奈（新セリナ，原名青木桃）（IG@2021_namaewanai）

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警方追查詐騙案 意外揭兩人涉毒

據報導，菅原被認為是「匿名・流動型犯罪集團」的首腦，此前已因涉嫌詐騙及預謀搶劫遭到逮捕。警方調查過程中發現，菅原頻繁進出東京都豐島區一間飯店，原欲以涉嫌詐騙將其逮捕，進入房間後卻發現菅原與阿部兩人躺在床上，並在床單及床頭櫃上發現裝有古柯鹼的袋子，懷疑兩人已經吸食。

警方表示，兩人是朋友，疑似多次在飯店見面。菅原接受調查時承認使用古柯鹼，阿部則否認涉案。警方目前正調查菅原是否以詐騙所得贓款購買毒品，並多次在豐島區的飯店內吸食。

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