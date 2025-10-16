32歲女星「吸毒兼拒捕」發狂襲警抓傷警員頸　數罪並罰遭判監兩年

50歲日本女星米倉涼子才爆出家中搜出非法藥物跟相關器具，未料韓國也傳出相關醜聞。



據悉一位32歲女演員反覆吸毒，10月16日韓國法院將其判處2年有期徒刑，並下令應完成120小時的藥物成癮治療課程。

韓國女星反覆用毒被抓 警方逮人她發狂

示意圖（Unsplash@Oscar Ochoa）

32歲的A女涉嫌3月2日至5月22日之前，以韓幣978萬元（約53610港元）購買20克的K他命（氯胺酮），前後共計吸食6次。警方4月22日找上門要執行逮捕、搜查扣押等公務，A某卻拒絕交出手機，並拉扯警察B某的手臂，導致其右臂袖子被扯斷，A某甚至用指甲抓傷B某的脖子，還拉住對方衣領搖晃，B某的項鍊也被扯斷。

由於A女早在3月就吸毒跟持有毒品被抓，當時採取簡易起訴，處以韓幣500萬元（約27401港元）罰款。未料A女或是當天後立刻再犯，甚至被當場逮捕。仁川地方法院刑事部法官認為A女首次被抓後仍持續購買、使用毒品，成癮狀況嚴重，相當有可能再犯，因此應判處相當期間的刑期。

不過考量到A女稱已經反省犯罪行為，且跟B某和解並支付和解金，因此最終判處2年有期徒刑、120小時的藥物成癮治療課。

相關文章：《女醫神DoctorX》米倉涼子爆涉毒震驚演藝界 遭搜查後即飛歐洲

+ 21

延伸閱讀：

最毒千金奢華逃亡柬埔寨！ 「媒介賣淫、毒品、洗錢」警方不敢抓

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】