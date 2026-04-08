AV女優玥伶揭麻豆傳媒執笠內幕　逼演毀三觀劇本：亂倫還涉未成年

麻豆傳媒4月2號宣布以「這是一封告別的信」為題的聲明，證實因盜版侵權猖獗與產業環境劇變，決定正式「永久關停」。然而AV界沒因此沉寂，反而狂爆黑料猛攻麻豆。



知名AV導演圤智雨發文批露，AV女優玥伶直指該平台倒閉是「報應」，更踢爆過去曾被要求拍攝「不道德鏡頭」。

AV女優玥伶揭麻豆傳媒內部醜聞。（IG@yueling2019）

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沒撐過10年！玥伶諷刺：是報應

在麻豆傳媒宣布倒閉後，AV男女優接二連三出面揭開內部醜聞。玥伶也不遑多讓，在個人社群平台發布限時動態，語氣充滿憤怒寫道：

疑？2026年4月這幾天某家「知名的」成人片商倒了，不是報應嗎？

隨後更狂笑表示「真的沒撐過10年耶！好搞笑，哈哈哈哈，老天爺真的會給報應耶！」

據AV導演圤智雨轉述，玥伶向其爆料，麻豆傳媒過去對於第一線演員做出欺凌、抹黑行為，並直言：「我覺得（倒閉）是報應，因為我當時被麻豆欺負得很慘。」

麻豆傳媒宣佈關停。（麻豆傳媒官網）

玥伶揭露，公司曾拿出極其過分的劇本挑戰演員底線，內容除了基本的亂倫題材外，竟然還包含性犯罪情節，甚至要求拍攝牽涉到未成年的與家庭的橋段。玥伶表示，當初她因無法接受如此不道德的內容而當場拒絕，卻疑似因此遭到片商抹黑打壓。

AV導演列6大死因：演員形象不佳

針對麻豆傳媒的熄燈，AV導演圤智雨先前直言「並不意外」，分析成人片產業在台灣目前面臨的6大致命困境：

• 台灣觀眾缺乏「使用者付費」觀念，盜版橫行

• 女優條件不佳，多為八大背景

• 製作水平不佳

• 形象過於89化，演員刺青過多，容易讓觀眾出戲

• 廣告氾濫，嚴重影響觀影體驗

• 演員與幕後人員待遇不佳，導致人才稀缺



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