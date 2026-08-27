包貝爾出軌懶人包｜從怒提告勝訴到酒店閉門7小時　7年4度傳緋聞

現年42歲的內地男星包貝爾近日再度陷入偷食風波。知名八卦媒體「劉大錘」於2026年8月26日發布一段酒店走廊CCTV及跟拍影片，指控包貝爾於8月中旬在外地拍攝期間，疑似於婚內出軌一名紅髮女子，兩人於酒店房間內獨處長達7小時。

這是包貝爾在過去7年間第4度傳出桃色緋聞，但與過去兩度怒而提告並獲判勝訴的態度截然不同，包貝爾此次未有發表任何聲明，其妻子包文婧更已關閉社交平台留言區。



現年42歲的內地男星包貝爾近日再度陷入偷食風波，妻子包文婧現已關閉社交平台留言區。（微博＠會星座的兔子）

知名八卦媒體於昨日（8月26日）在微博發布一段酒店走廊CCTV及跟拍影片，指控包貝爾於8月中旬在外地拍攝期間，疑似於婚內出軌一名紅髮女子，兩人於酒店幽會逾７小時。（網上影片截圖）

曾被傳偷食轟「造謠無成本」兩次提告均勝訴獲賠

早在2019年2月，網傳包貝爾在妻子包文婧懷孕期間偷食，更指他因此被《奔跑吧兄弟》節目組除名。由於當時爆料僅為文字傳聞，包貝爾凌晨四點於社交平台轉發訊息並怒斥「造謠無成本」。其工作室同步發律師聲明並起訴博主，法院最終判決博主名譽侵權罪成，包貝爾勝訴獲賠。2021年，網絡上再出現類似的文字指控，包貝爾又提告並勝訴。

早在2019年2月，網上就有傳聞指控包貝爾在妻子包文婧懷孕期間偷食。（網上圖片）

酒吧夜會短髪女子 自稱「夜會美女包文婧」

到2023年3月，知名狗仔劉大錘拍到包貝爾深夜在酒吧與一名短髮女子同行，期間女方有拉扯挽留動作。事件曝光後，包貝爾並未像以往般發表律師聲明，而是在微信朋友圈發布合照，並寫道「夜會美女包文婧」。

早在2019年2月，網傳包貝爾在妻子包文婧懷孕期間偷食。（網上圖片）

然而畫面中女子不論髮型、身型與包文婧有明顯差異。隨後，涉事女子江易軒出面承認自己就是片段中女生，並稱是包貝爾公司旗下簽約藝人，但二人只是「工作關係」。該次事件中，包貝爾未有對爆料媒體採取法律行動。

2023年3月，包貝爾第三次被傳出軌緋聞，知名狗仔劉大錘拍到他深夜在酒吧與一名短髮女子同行，期間女方有拉扯挽留動作。（網上影片截圖）

酒店走廊CCTV曝光 與紅髪女獨處七小時

2026年8月26日，劉大錘再放出一段酒店走廊監控。八月中旬包貝爾在外地拍戲期間，與一名紅髮女子先入住同一酒店；兩人當晚先後到同一火鍋店用餐、再前後腳返回酒店。

昨日（8月2６日）包貝爾再次傳出偷食傳聞。（網上影片截圖）

八月中旬包貝爾在外地拍戲期間與一名紅髮女子先入住同一酒店，兩人先後出發至火鍋店用餐再返回酒店。（網上影片截圖）

至凌晨1時左右，該女子先回房，幾分鐘後包貝爾到房門口，伸手拉上走廊窗簾才推門入內；直至翌日早上8時，包貝爾仍著同一套衣服從該房離開。事發後，包貝爾本人、工作室以及包文婧均未公開回應，另外包文婧的個人主頁留言區已關閉。

凌晨1時左右，被傳與包貝爾幽會的紅髮美女先回酒店房間。（網上影片截圖）

紅髮美女回房間幾分鐘後包貝爾到房門口，伸手拉上走廊窗簾才推門入內。（網上影片截圖）