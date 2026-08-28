妮歌潔曼罕談22歲閃婚湯告魯斯　公開當年愛情宣言：事業不要也罷

59歲奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）曾在1990年平安夜與「阿湯哥」湯告魯斯（Tom Cruise）閃婚，卻在2001年宣布離婚，震驚全球娛樂圈。



近日妮歌潔曼登上英國版「VOGUE」封面接受專訪罕見對外揭露25年前那段轟轟烈烈的閃婚內幕，甚至公開當年震撼全場的愛情宣言。

妮歌潔曼Nicole Kidman與湯告魯斯Tom Cruise（《大開眼戒》電影劇照）

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妮歌潔曼與湯告魯斯2人因合拍電影《雷霆壯志》（Days of Thunder）擦出愛火，並於同年平安夜閃電完婚。當時年僅22歲的妮歌潔曼，演藝事業才剛起步，突然嫁給全球頂級巨星，外界普遍擔憂這段婚姻會吞噬她的個人光芒與職業生涯。

對此，妮歌潔曼多年後首度坦言，當年自己完全是「無可救藥地墜入愛河」，根本不在意外界眼光，更曾霸氣直言：

如果不能跟心愛的人結婚，那演藝事業不要也罷！

不過，婚後妮歌潔曼並未成為「巨星背後的女人」，反而以《大開眼戒》（Eyes Wide Shut）、《情陷紅磨坊》（Moulin Rouge！）等經典代表作證明實力，最終更憑《此時·此刻》（The Hours）登頂奧斯卡影后，刷新澳洲女星紀錄。

隨著妮歌潔曼與鄉村歌手Keith Urban的婚姻告終，加上湯告魯斯目前維持單身，這段「舊愛回憶錄」頓時掀起全網熱議，甚至有影迷開始敲碗「世紀大復合」。

然而，外媒7月時已目擊妮歌潔曼與身價不凡的私募股權巨頭、實業家麥可雷恩斯坦（Michael Reinstein）在意大利度假約會，看來這段浪漫過往也只能在所有影迷腦中追憶。

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