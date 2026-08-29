鄧梓峰補買戒指送太太勁浪漫　事業低潮不求爆紅只求「細水長流」

現年64歲、有「十郎」之稱的TVB金牌司儀鄧梓峰，入行多年憑住溫文爾雅的「好好先生」形象深入民心。雖然網民經常將他同動畫角色「巴斯光年」相提並論，但原來這位「太空戰士」在現實中，絕對是一個百分百的「愛妻號」和廿四孝爸爸。近日鄧梓峰接受周國豐主持的《國豐百科》訪問，罕有分享他的愛情觀、家庭生活以及事業低潮期，展現出不為人知的深情一面。

鄧梓峰事業低潮期靠學習增值。（YouTube@Kwok Fung Encyclopedia）

回應「撞樣」巴斯光年傳聞：照鏡淨係見到鄧梓峰！

多年來，鄧梓峰一直被網民封為「真人版巴斯光年」，他亦曾經多次被惡搞。被問到覺不覺得自己似巴斯光年，鄧梓峰就展現出高EQ同幽默感，笑言：「我自己照鏡嗰陣，淨係見到鄧梓峰！」他解釋，因為自己照鏡在平面看，但其他人看他是「立體」，所以才會覺得相似。他還大方承認自己本身就好鍾意看《Toy Story》，對網民的玩笑毫不介意，盡顯貼地本色。

鄧梓峰對網民的玩笑毫不介意。（YouTube@Kwok Fung Encyclopedia）

事業低潮不求爆紅只求「細水長流」

鄧梓峰在五光十色的娛樂圈中，一直是出名的「緋聞絕緣體」。他在訪問中亦剖白曾經歷過的事業低潮。他提到，以前在TVB曾經歷過管理層變動，令他的Show數量由一年過百個大跌。但他並無因此而氣餒，反而好清楚自己的定位，直言不追求做「全台最紅」，而是追求「細水長流」，打好根基。他分析自己性格「唔會俾人有威脅感」，令身邊合作的人覺得舒服，這種「無威脅性」的性格，正正是他在圈中長做長有的生存之道。

事業低潮不求爆紅只求「細水長流」。（YouTube@Kwok Fung Encyclopedia）

與初戀太太波士頓補買鑽戒最浪漫

除了事業上的智慧，鄧梓峰對待感情同樣專一。他同太太由18歲初戀一直走到現在，結婚多年依然恩愛如昔。被問到做過最浪漫的事，鄧梓峰憶述大約在2000年，他重返昔日讀書的波士頓，特地去首飾店買回一隻當年兩人做學生時「冇錢買」的戒指送給太太。

要維繫一段數十年的婚姻，鄧梓峰亦有自己的一套哲學。他強調夫妻相處最重要是「互相信任」同「給予空間」。他說：「唔好永遠霸住個山頭！」要容許對方有自己的「Time」，可以同朋友出去玩，這樣感情先可以歷久常新。

與初戀太太波士頓補買鑽戒。（YouTube@Kwok Fung Encyclopedia）

為仔女力求Work-life balance

作為4個仔女的爸爸，家庭永遠是鄧梓峰的第一位。他坦言，當年為了爭取更多時間見證仔女成長，他會努力追求「Work-life balance」。現在仔女長大，大女鄧瓊芝（Natalie）更長得亭亭玉立，還周遊列國做DJ。鄧梓峰笑言，現在去家族旅行，他已經變成一個「持份者」，純粹享受由仔女安排的行程，一家人樂也融融。