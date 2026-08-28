女神賴彥妤芭堤雅驚喜慶生　閨密贈朱古力猛男騷直呼：「泰」滿足

《娛樂新聞台》女神賴彥妤（vivienna)日前（24/8）迎來了她的生日。在這個充滿愛的夏日，她選擇與一班最好的閨密飛往泰國芭堤雅展開一場豪華的「生日Sportcation」，不忘在社交平台大灑性感福利，讓網民大飽眼福！

vivienna笑容十分燦爛。（IG: vivianlai0824)

泰國芭堤雅豪遊 激罕泳裝盡顯好身材

從賴彥妤在社交平台上發佈的照片可見，她與閨密們玩得不亦樂乎。作為「夏天出世」的孩子，她坦言特別喜歡玩水，這次的生日大本營是一間擁有私人池景的 Villa。

性感尤物。（IG: vivianlai0824)

性感尤物。（IG: vivianlai0824)

她在社交平台上發佈的性感水著照穿著一件黑色的單肩泳裝，在Villa的泳池中盡顯豐滿上圍和修長身形，並戴著太陽眼鏡，盡顯女神風範。網民紛紛留言：「vivienna生日快樂！」、「身材正到爆！」、「福利圖收到啦！」

閨密心機重 猛男騷大送「朱古力」

除了陽光與海灘，賴彥妤的閨密們更貼心地安排了連串驚喜。在生日派對上，她被大紮紮的粉紅色鮮花擁着，並在蛋糕前許願。最令人意想不到的是，閨蜜們竟然帶她去看著名的「猛男騷」！賴彥妤興奮地接受《香港01》訪問說：「閨密們安排咗好多驚喜，帶我去睇猛男騷，送啲朱古力腹肌比我做生日禮物，泰滿足。仲有我哋仲去咗Sportcation 打網球，而我最近迷上網球，所以專程搵左芭提雅海邊網球場，望住個靚景打，超級正」。

閨密們為vivienna到芭堤雅慶生。（IG: vivianlai0824)

vivienna笑容十分燦爛，看來這個「朱古力」禮物她相當滿意。（IG: vivianlai0824)