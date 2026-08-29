曹查理近照曝光精神奕奕　曾半身麻痹險死退休移居內地租千三蚊房

現年77歲、有「三級片天王」之稱的資深演員曹查理，自去年因健康問題急流勇退宣布退休後，近況一直牽動影迷關注。日前，老友黃一山於廣東街頭巧遇曹查理，並拍下他的最新狀態。只見片中的曹查理一掃今年4月時的憔悴消瘦，身材明顯「復胖」回復正常體態，身穿簡約白T恤配搭深色長褲，精神抖擻且面色紅潤，與黃一山對答如流、談笑風生，腦筋反應依舊敏捷，狀態大勇讓人大感欣慰。

黃一山在廣州偶遇曹查理。（小紅書@黃一山）

黃一山在廣州偶遇曹查理。（小紅書@黃一山）

黃一山在廣州偶遇曹查理。（小紅書@黃一山）

曹查理申請不到公屋移居內地

事實上，曹查理去年8月曾因突發半身麻痺送院，險死還生後決定退下火線，並選擇移居東莞樟木頭安享晚年。他透露目前以每月1,300元人民幣的超值租金，租下位於半山19樓一個約380呎的一房一廳單位，大讚環境幽靜清雅。他直言當初因在香港申請不到公屋，不想為港難負擔的住屋壓力而影響身體甚至引致高血壓，故果斷移居內地享受無憂生活。

曹查理日前接受資深訪問人王曼玲的專訪，直指今生最遺憾冇兒女。（YouTube@快拍.曼鏡頭）

坦然面對身家慘賠無悔人生

曹查理亦曾坦誠分享過去的大起大落，透露年輕時因炒賣恒生指數及窩輪，曾試過在一夜之間慘賠過千萬身家，如今只能靠剩餘積蓄過活。他更以親身經歷奉勸大眾「切忌亂借錢畀人」，坦言低潮期想向人討債極為困難。儘管半生經歷財務風波，且膝下無兒無女，但他豁達坦言一切皆是上天注定，人生已無太多遺憾。如今看著他健健康康、精靈過著愜意的退休生活，確實讓不少關心他的影迷放下心頭大石。