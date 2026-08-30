張頴康效力TVB 19年自爆曾恨做男一　離巢翌日即獲曾志偉公司招攬

張頴康效力無綫（TVB）長達19年，於去年11月正式宣告結束賓主關係。面對這段陪伴自己成長的歲月，張頴康近日在專訪中坦言離巢那一刻萬般不捨，甚至曾暗自落淚，但他堅信人總要向前看，是時候鼓起勇氣走出舒適圈，到外面的世界闖蕩。



張頴康去年11月宣布離巢TVB。(ig@cheungwinghong)

聽許冠傑名曲悟出人生哲理 棄爭男一以廖啟智吳孟達為榜樣

在TVB效力長達19年，張頴康坦言曾想做男一，希望事業向上。但如今他已放下了對「男一」的執念。他透露轉變的契機始於五年前，當時岳父在美國病逝，他在當地開車時聽到許冠傑的名曲《浪子心聲》，句句歌詞「命裏有時終須有，命裏無時莫強求」讓他豁然開朗。他意識到自己真正熱愛的是演戲本身，而非明星光環，並立志向廖啟智（智叔）與吳孟達（達哥）等實力派前輩學習，目標成為能支撐整部劇集的金牌配角，正如今次在《夫妻的博弈》中全力配合高海寧與郭柏妍一樣，他更強調不是因為不能上位而選擇離巢，自己早已沒有這個想法：「我是一個演員，不是要做明星！」

張頴康亦特別感謝太太麥雅緻的理解與支持。他笑言妻子並非追求大富大貴的人，只希望大家生活簡單美好。長期留在大台讓他感覺與外界脫節，甚至先前與導演麥兆輝及演員方中信見面時，才驚覺大家已有近二十年未曾聯絡。如今離巢闖蕩，他終於有更充裕的時間去深思熟慮每一場戲的演繹方式。

張頴康與太太麥雅緻（Angie）結婚多年恩愛如昔。（IG@cheungwinghong）

一家五口幸福美滿。（IG@angie617）

拍攝《玫瑰戰爭》煞科鏡頭難掩淚水 加盟曾志偉旗下拒長期離港

張頴康於去年11月正式宣布離開無綫，當天剛巧是他與麥雅緻的結婚紀念日。他坦言在拍攝最後一部作品《玫瑰戰爭》的最後一個鏡頭時，因深厚感情難免流下不捨的淚水。宣傳期間重返電視城，看到舊同事的感覺就像回到母校，內心既感觸又滿懷感激。他直言當年初入行是跟隨華哥（劉德華）拍電影，在TVB學習了足夠的功力後，是時候出去見識外面的製作世界。

張頴康拍攝《玫瑰戰爭》。(ig@cheungwinghong)

張頴康於2000年出道，曾經為歌手，但星途平平，直到2006年經劉德華介紹下加入了TVB，一做便做了19年。(ig@cheungwinghong)

宣布離巢翌日，曾志偉公司經理人便主動聯絡他，雙方相談甚歡，張頴康因而順理成章加盟新公司。期間雖有內地劇組邀請他前往當地發展，但他因極度黏老婆及不願長時間離開小朋友而婉拒。張頴康強調自己從小缺乏家庭溫暖，幸運娶到好太太並建立家庭，曾許下承諾絕不分離。現時他正拍攝由曾志偉監製的新劇《狩謊》，未來亦有電視、電影及短劇等不同嘗試，並表示若無綫日後邀請，他非常樂意隨時「回家」拍劇。

曾志偉慶祝《狩謊》開機大吉時，張頴康都有份。（小紅書＠曾志偉）

為拍《夫妻的博弈》減30磅演渣男 與郭柏妍拍親熱戲絕不抽水

張頴康在無綫（TVB）離巢前的倒數第二部作品《夫妻的博弈》中，飾演背棄女友高海寧、與「綠茶」郭柏妍幽會的渣男角色。為了將角色的乞人憎感覺發揮至極致，張頴康於短短一個月內透過酒店跑步機跑步、戒酒及戒糖，狠甩30磅體重，一度瘦至令身邊朋友擔心其健康。他直言自己心中的渣男不需要外型型仔，反而激瘦且沒甚麼化妝的模樣更能突出討厭感。早前他在搭電梯時更獲街坊觀眾鼓勵，大讚他演壞人表現出色。

張頴康與郭柏妍有大量激情牀戲與吻戲。（TVB圖片）

片中他與郭柏妍有大量激情床戲與吻戲，張頴康坦言拍親熱戲時自己完全不享受，反而極度注重保護女演員。他在拍前除了刷牙及做足心理輔導外，更不斷幫郭柏妍遮擋可能穿崩的鏡頭。他強調自己絕不會「博懵抽水」，幸而郭柏妍非常信任他，加上該劇帶有喜劇成分，重點在於製造笑料。對於這些性感演出，其太太麥雅緻與子女早已完全免疫，女兒更會跟同學澄清「爸爸只是在演戲」。