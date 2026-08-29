何超雲新歡Jony Su遭爆非豪宅大亨　真身係地產經紀更疑曾惹官非

賭王三房千金何超雲早前與新歡Jony Su高調放閃，男方一度被外界傳為「台灣豪宅大亨」。然而，近日台灣傳媒爆料指，Jony Su的真實身分其實是一名前線地產經紀，更疑似曾捲入官非。



兩人頭貼頭合照，甜蜜指數爆燈！（IG截圖）

何超雲新歡Jony Su早前被傳為「台灣豪宅大亨」。（IG截圖）

貴婦踢爆男方非大亨實為地產經紀

據台灣《鏡週刊》報道，有台灣貴婦認出Jony Su，指他過去曾以地產經紀的身分帶人看豪宅，並非外界盛傳的豪宅大亨。她坦言對男方留下印象並非因為其猛人背景，而是因為「他的外表比一般人好看」。據悉，Jony Su當年與台灣地產界人士及富二代交情深厚，該貴婦大爆其私下生活：「他們以前常常玩在一起，玩得很開心，但過幾年，可能也變得比較成熟了吧。」

有台灣貴婦踢爆男方實為地產經紀。（IG截圖）

去年12月何超雲同男友Jony入場睇楊千嬅演唱會，大方合照。（資料圖片）

同名同業男子曾涉違著作權法判刑

除了大亨身分受到質疑，台灣傳媒翻查法庭判決書時，發現一名同樣名為「JONY Su」、並於地產界任職的男子曾惹上官非。判決書指出，該男子以「JONY Su」之名經營YouTube頻道，因擅自使用前僱主的宣傳素材製作影片而被控告，最終因違反當地的《著作權法》（即侵犯版權）被判拘役50日，但獲准以易科罰款5萬元新台幣（約1.2萬港元）代替刑期。

何超雲前度亦非大富大貴

事實上，這並非何超雲首次與「平民」交往，她似乎對背景平凡的男士情有獨鍾。回顧其情史，她曾與任職消防員的前未婚夫Douglas相戀並訂婚，男方同樣是普通打工一族，並非名門望族。由過往的感情經歷可見，超雲擇偶時比起對方的家底及財富，似乎更看重兩人的感情發展。