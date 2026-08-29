劉丹與太太李馥瑩罕同框超有夫妻相　相愛半世紀極寵妻

現年82歲的「丹爺」劉丹入行多年，向來是演藝圈公認的「愛妻號」。近日《愛·回家之開心速遞》劇組聚會，並為「熊若水」呂慧儀提前慶生，丹爺罕有與太太李馥瑩一同出席。



「丹爺」劉丹。（資料圖片）

劉丹與太太李馥瑩罕同框。（IG@sheepyjoycetang）

李馥瑩保養得宜

相中可見，眾人在飯局中高舉壽桃包，場面熱鬧。李馥瑩身穿簡約白色喱士背心，皮膚白皙光滑且手臂緊緻，狀態相當驚艷。她溫柔地向劉丹身旁靠攏，展現小鳥依人的姿態；當二人齊齊舉起壽桃包時，無論是笑眼弧度還是舉包動作都如出一轍，展現出絕佳默契與驚人「夫妻相」。

兩人超有夫妻相。（IG@sheepyjoycetang）

拍戲相識拍拖兩年即結婚 育有一子一女

丹爺與太太李馥瑩感情堅如磐石，二人當年因拍戲而認識，於1972年正式相戀。隨後二人如一般情侶般逛街、睇戲、食飯，相處投緣，拍拖兩年便決定攜手步入婚姻殿堂。婚後二人育有一子劉愷威及一女劉璀翎，近年更一起在香港照顧孫女「小糯米」，盡享三代同堂的天倫之樂。

愛妻逾50年 甘願為妻做小男人（Youtube@SMG上海電視臺官方頻道 SMG Shanghai TV Official Channel）

圈中好老公寵妻名言超甜

丹爺入行多年堪稱「緋聞絕緣體」，對低調的妻子更是呵護備至。他曾在TVB節目《快樂中年》中分享夫妻相處之道，大爆自己在家中是寵妻「小男人」，甜蜜表示：「大事我全部都聽佢，雞毛蒜皮嘅小事我就會扮晒嘢揸下主意咁。」言語間盡顯對太太的尊重與愛意，這份相守半世紀的甜蜜實在羨煞旁人。