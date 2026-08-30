楊千嬅上海豪宅生活曝光　屬老牌豪宅區親自炮製上海菜超溫馨

香港歌手楊千嬅近年事業重心移往內地，舉行多場巡迴演唱會吸金力極強。近日她於社交平台分享在上海家中親自下廚的短片，除了罕有曝光其上海豪宅的奢華內貌，更帶着自己耗時三年研發的個人原創治癒系IP「Am'miri」一同回家，展現溫馨煙火氣。

歌手楊千嬅近年將事業重心移至內地發展，靠著舉辦巡迴演唱會及頻繁亮相公開活動吸金無數。（微博圖片）

上海豪宅下廚款待家人

近日她於社交平台大方公開其位於上海的豪宅景致，並感性寫道：「難得回到上海的家，開演前先請大家在家作客，這次下廚挑戰了幾道家常菜，四喜烤麩、上海餛飩、紅燒肉、蔥油拌麵，雖然過程有點手忙腳亂，但為家人和夥伴做飯吃的感覺真的很快樂。」親自下廚為親友與團隊送上溫暖美饌。

楊千嬅親自下廚款待家人。（微博圖片）

楊千嬅親自下廚款待家人。（微博圖片）

據了解，楊千嬅這座物業位於上海長寧區的著名高端住宅「華山夏都苑」，屬當地知名的老牌明星豪宅。該屋苑高層單位的陽台能俯瞰整片具歷史特色的老洋房與綠化景致，遠景更可一覽徐家匯及市中心繁華的天際線，因而吸引不少港台藝人選擇在此定居。

楊千嬅上海豪宅曝光。（微博圖片）

攜夫妻檔IP回家熱身

楊千嬅同時分享道：「這次也和Am’miri結伴來到上海的家，從生活裡的煙火氣一路熱身到舞台前，每一個瞬間都充實又踏實。」據悉，文中提及的Am'miri正是楊千嬅與丈夫丁子高歷時三年精心構思打造、並於2026年5月在深圳灣萬象城正式推出兼舉辦全球首展的個人原創治癒系IP形象。

楊千嬅個人原創治癒系IP形象「Am'miri」。（微博圖片）