吳麗珠66歲生日騷長腿保養得宜　余慕蓮甩輪椅站立派利是狀態極佳

前TVB《歡樂今宵》（EYT）台柱吳麗珠日前舉行66歲生日宴，獲多位圈中好友相約慶祝。資深傳媒人汪曼玲在社交平台分享多張現場合照，壽宴上星光熠熠，場面溫馨。



前《歡樂今宵》台柱吳麗珠（中）66歲生日。（微博@汪曼玲）

不少圈中好友到場慶賀。（微博@汪曼玲）

吳麗珠粉紅長裙身形纖瘦凍齡

年過六旬的吳麗珠保養甚佳，當日身穿一襲亮眼的粉紅色透視長裙亮相。狀態Fit爆的她面上少有皺紋，而且身形十分纖瘦。壽星女心情靚爆，在場內滿場飛跟一眾好友開心合照，凍齡模樣令人驚艷。

吳麗珠身穿一襲亮眼的粉紅色透視長裙亮相。（微博@汪曼玲）

盧海鵬踢走三高拍片預告9月開騷

昔日《歡樂今宵》好拍檔84歲的盧海鵬亦有到場祝賀。自從鵬哥跟隨周潤發跑步鍛鍊後，以往困擾他的「三高」問題已全數消除。相中所見，穿著短袖恤衫的鵬哥面色紅潤，精神極佳。早前他更特別拍片預告自己將於9月重返舞台舉行演唱會，如今現身壽宴依然精神抖擻，狀態大勇。

舊拍檔84歲盧海鵬面色紅潤。（微博@汪曼玲）

余慕蓮甩輪椅站立親自派利是

最讓人驚喜的是，曾因肺纖維化等重病入院的資深藝人余慕蓮亦有現身。以往需靠輪椅代步的她身體狀況顯著改善，雖然身形仍舊偏瘦，但氣色甚佳，全程保持燦爛笑容。在大合照環節，余慕蓮能夠穩健站立與眾人合影。她還親手派利是給吳麗珠，封套親筆寫上「珠女生日快樂，身體健康」，盡顯深厚情誼。

89歲余慕蓮亦有現身。（微博@汪曼玲）

余慕蓮自近年曾先後因右耳石、血液發炎及肺纖維化、肺炎、心口劇痛等多次入院，更入住ICU半年。（微博@汪曼玲）

余慕蓮甩輪椅站立。（微博@汪曼玲）

葉子楣連炎輝齊到賀現場氣氛熱鬧

除了EYT的老朋友，當晚的座上客還包括女星葉子楣，以及從事保險業的連炎輝等。多位圈中猛人齊齊現身為吳麗珠慶祝，足見她在圈中的人緣極佳，一眾星級陣容盡興敘舊，現場氣氛相當熱鬧。