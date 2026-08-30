景甜捲孫宇晨風波後首公開露面 3壯漢保鑣隨行 神情狀態引關注
撰文：聯合新聞網
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景甜與孫宇晨的財產糾紛、代孕持續受到外界關注，雙方爭議目前已進入司法程序，案件尚未開庭。
風波延燒之際，景甜近期數度公開露面，整體狀態看起來相對輕鬆，也因孫宇晨先前公開涉及私密細節的相關行為，引發外界討論，反而收穫不少網友聲援。
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據陸媒報導，8月29日有網友在廣東萬象匯偶遇景甜，當天她以休閒造型現身，戴著墨鏡及帽子，在3名壯漢保鑣陪同下逛商場，整體神情相當放鬆，未見明顯受到風波影響的模樣。相關畫面曝光後，也再次引起網友關注。
景甜此前她現身機場時，被指以素顏模樣現身，面對周遭人群仍保持微笑、友善打招呼，僅希望跟拍者不要拍攝她的私人行程，相關表現也讓不少網友認為她面對爭議時態度相對平靜。
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