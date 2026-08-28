景甜捲代孕風波昔日情史遭翻出　背後紋身竟與前度張繼科有關

內地女星景甜近日震撼捲入代孕醜聞與感情糾紛。消息指，身家估計高達665億港元的波場TRON創辦人兼加密貨幣富豪孫宇晨，此前與景甜發展至談婚論嫁階段。然而雙方最終撕破臉，孫宇晨正式採取法律行動向景甜及其父母提出訴訟，男方出招發表數千字長文，令景甜的私生活及歷來感情糾紛瞬間變成娛樂圈焦點！



內地女星景甜最近捲入孫宇晨追告三千萬風波。（微博＠景甜）

孫宇晨發長文揭娛圈內幕

網上瘋傳一篇孫宇晨撰寫的數千字長文《我的女友景甜》，內容大膽披露兩人極具私密性的情感歷程與生活細節，更極力大爆娛樂圈「吵番位」及「劇組夫妻」等不能說的內幕，震驚娛樂圈。

孫宇晨發表長文《我的女友景甜》大爆二人交往秘聞。（X@justinsuntron）

景甜於28日上午正面回應。（微博＠景甜）

被封為「京城四美」之一的景甜，自2008年出道以來星途便極具話題性。當年她雖然被指「捧極不紅」，但背後始終獲得神秘強大資金一路力捧，出道不久便屢屢於多部大製作電影中擔正女主角。當時更有大批重量級巨星傾力為她抬轎鋪路，合作過的頂級陣容包括周潤發、成龍、劉德華、彭于晏以及荷里活影星麥迪文（Matt Damon）等，背景之雄厚令人咋舌。

《長城》有麥迪文、劉德華、彭于晏演出，而當時作為半新人的景甜，已經可躋身封面。（《長城》劇照）

與張繼科舊情再被翻出

除了神秘的事業背景，景甜的感情生活同樣備受外界矚目。2018年3月，景甜與乒乓球名將張繼科在海邊浪漫牽手公開戀情，惟這段轟動一時的體娛之戀僅維持一年便告吹，張繼科隨後更換掉微信情侶頭像並洗走定情紋身，當時景甜曾感性留言：「感恩曾經相遇，願今後一切安好。」

張繼科2018年公開戀情，曬出與景甜沙灘漫步的照片。（微博@張繼科）

張繼科曾是乒壇一哥。（張繼科工作室微博圖片）

雖然早年張繼科曾被指因嗜賭欠下巨債、甚至涉嫌以景甜的私密照抵債，當時張繼科已即時澄清內容純屬捏造與謠言；但今次孫宇晨在《我的女友景甜》中，再度提及一名不能公開名字的「運動員」，並暗示景甜背後的大面積紋身與對方有關。

景甜同張繼科在2019年分手。（景甜微博圖片）

張繼科被傳出疑因欠賭債竟將自己與前女友景甜的私密照賣給債主以作抵債。（張繼科微博圖片﹑景甜微博圖片）

網民曾爆料張繼科涉賭債，用前女友景甜私密照抵債。（微博圖片）

巧合的是，張繼科於昨晚（27日）開直播時，留言區瞬間被「景甜紋身（刺青）」等字眼瘋狂洗版，吸引超過10萬人同時線上圍觀。面對洶湧輿論，張繼科選擇冷處理，多次冷靜回應：「新聞我沒看，跟我沒關係。」

孫宇晨在《我的女友是景甜》中提及不能說的「運動員」。（網上圖片）

8月27日晚約8時，張繼科在抖音開啟直播，恰逢景甜被孫宇晨追三千萬事件。（張繼科直播截圖）

曾傳與馮紹峰秘密閃婚

此外，景甜過往亦曾與其他男星傳出緋聞，景甜與男演員馮紹峰曾爆出秘密閃婚的傳聞，消息一出隨即掀起熱議。不過景甜工作室當時第一時間發聲明嚴正澄清，強調景甜「未婚、單身，請停止造謠」；隨後馮紹峰工作室亦出面闢謠，指閃婚傳言純屬「無中生有」的假消息，徹底粉碎不實謠言。

景甜工作室表明景甜至今仍單身，未有閃婚。（微博圖片）