景甜捲代孕風波昔日情史遭翻出 背後紋身竟與前度張繼科有關
內地女星景甜近日震撼捲入代孕醜聞與感情糾紛。消息指，身家估計高達665億港元的波場TRON創辦人兼加密貨幣富豪孫宇晨，此前與景甜發展至談婚論嫁階段。然而雙方最終撕破臉，孫宇晨正式採取法律行動向景甜及其父母提出訴訟，男方出招發表數千字長文，令景甜的私生活及歷來感情糾紛瞬間變成娛樂圈焦點！
孫宇晨發長文揭娛圈內幕
網上瘋傳一篇孫宇晨撰寫的數千字長文《我的女友景甜》，內容大膽披露兩人極具私密性的情感歷程與生活細節，更極力大爆娛樂圈「吵番位」及「劇組夫妻」等不能說的內幕，震驚娛樂圈。
被封為「京城四美」之一的景甜，自2008年出道以來星途便極具話題性。當年她雖然被指「捧極不紅」，但背後始終獲得神秘強大資金一路力捧，出道不久便屢屢於多部大製作電影中擔正女主角。當時更有大批重量級巨星傾力為她抬轎鋪路，合作過的頂級陣容包括周潤發、成龍、劉德華、彭于晏以及荷里活影星麥迪文（Matt Damon）等，背景之雄厚令人咋舌。
與張繼科舊情再被翻出
除了神秘的事業背景，景甜的感情生活同樣備受外界矚目。2018年3月，景甜與乒乓球名將張繼科在海邊浪漫牽手公開戀情，惟這段轟動一時的體娛之戀僅維持一年便告吹，張繼科隨後更換掉微信情侶頭像並洗走定情紋身，當時景甜曾感性留言：「感恩曾經相遇，願今後一切安好。」
雖然早年張繼科曾被指因嗜賭欠下巨債、甚至涉嫌以景甜的私密照抵債，當時張繼科已即時澄清內容純屬捏造與謠言；但今次孫宇晨在《我的女友景甜》中，再度提及一名不能公開名字的「運動員」，並暗示景甜背後的大面積紋身與對方有關。
巧合的是，張繼科於昨晚（27日）開直播時，留言區瞬間被「景甜紋身（刺青）」等字眼瘋狂洗版，吸引超過10萬人同時線上圍觀。面對洶湧輿論，張繼科選擇冷處理，多次冷靜回應：「新聞我沒看，跟我沒關係。」
曾傳與馮紹峰秘密閃婚
此外，景甜過往亦曾與其他男星傳出緋聞，景甜與男演員馮紹峰曾爆出秘密閃婚的傳聞，消息一出隨即掀起熱議。不過景甜工作室當時第一時間發聲明嚴正澄清，強調景甜「未婚、單身，請停止造謠」；隨後馮紹峰工作室亦出面闢謠，指閃婚傳言純屬「無中生有」的假消息，徹底粉碎不實謠言。