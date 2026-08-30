陳小春排舞現疲態腰戴護具身形似阿伯　背後狂接Job為供兩子留學

現年59歲的陳小春近年主力在內地發展，憑《披荊斬棘的哥哥》等綜藝節目人氣再創高峰。不過，近日網上流傳一段他與年輕舞者排舞的片段，片中他身形明顯消瘦，雙眼略欠神采，腰間更疑似戴上護腰，全程疲態盡現，惹來網民熱議。



陳小春近年主力在內地發展。（微博@陳小春）

排舞片驚現老態

片段所見，陳小春與一班年青舞蹈員一同練舞，雖然動作依然俐落，但精神狀態明顯跟不上，有網民留言感嘆：「我剛以為是老人，直到他開口那一刻…」、「真係好老！公園阿伯咁」。有人更注意到他腰間戴上護腰，直呼「那護腰看起來好心酸」、「搵搵錢不易」。不過亦有網民力撐，指這個年紀還能跟年輕舞者同台跳舞已經非常厲害。

排舞片驚現老態。（小紅書影片截圖）

網民嘆公園阿伯。（小紅書影片截圖）

密密接Job為兩子未來

陳小春近年工作狂接不停，兩年內狂開十餘場巡迴演唱會、十多檔綜藝及6部電影，吸金力驚人！背後最大動力正是為了應付龐大家庭開支，包括13歲大仔Jasper與6歲細仔Hoho的國際學校天價學費，以及日後赴英留學的高昂費用。他曾表明不敢輕言退休，除了擔心停工後身心狀態下滑，亦是為了給兒子提供最好的教育資源。

幸福的一家四口。（IG@yingcaier）

應采兒化身全職陪讀媽媽

在「虎爸虎媽」嚴格管教下，Jasper精通中英粵法，成績頂尖；早前應采兒已親自帶 Jasper赴倫敦參加夏令營，未來更打算放下演藝工作，化身全職陪讀媽媽全天候督促學業，陳小春則繼續拼搏賺錢，護航兩子成人！

早前為大仔Jaspe慶生。（IG@yingcaier）