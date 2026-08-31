何超瓊64歲生日會「百億契女」策劃　閨密楊穎欣翡翠加身貴氣逼人

已故賭王何鴻燊二房長女、信德集團行政主席何超瓊（Pansy），被譽為「賭王最能幹女兒」，近年為商界事業奔波中港澳三地，甚少公開私人生活。不過8月26日是她 64歲生日，她在家人及好友陪伴下低調過節。其「百億契女」曾昭怡事後在社交媒體分享多張溫馨合照，讓這位百億女富豪難得的私下面貌曝光！



何超瓊低調慶生。（小紅書@曾昭怡Natalie）

何鍶珩亦有到場。（小紅書@曾昭怡Natalie）

純白素衣潤澤玉鐲狀態逆生長

從曝光的照片所見，生日派對在一個舒適溫馨的家中舉行。64歲的何超瓊身穿簡約高雅的純白素衣，配戴潤澤玉鐲及耀眼金吊墜，一頭俐落短曲髮格外有型。她在親朋好友簇擁下笑得極之燦爛，面色紅潤飽滿，皮膚緊緻光滑，幾乎不見皺紋，保養得宜狀態爆燈！面對一班小朋友時，她更完全卸下平日的商界強人包袱，與孩子們打成一片，拍手高歌，流露罕見的童心未泯，場面既溫馨又貼地。

何超瓊面色紅潤飽滿。（小紅書@曾昭怡Natalie）

流露罕見的童心未泯。（小紅書@曾昭怡Natalie）

契女曾昭怡一手操辦

今次生日會由何超瓊的「百億契女」曾昭怡一手策劃，她不但親手製作生日蛋糕，更帶同子女為「契嫲」慶祝。何超瓊的妹妹亦帶同女兒出席，與曾昭怡母親兼何超瓊多年閨密楊穎欣齊齊現身，三代同堂，幸福滿瀉！楊穎欣當日戴上名錶、玉戒及玉頸鏈，闊太氣場十足。

何超瓊與曾昭怡（左3）感情極好，楊穎欣（右1）闊太氣場十足。（小紅書@曾昭怡Natalie）

曾昭怡感性承諾年年陪乾媽慶生

曾昭怡在社交媒體感性留言，直言生日不必大魚大肉，大家簡簡單單聚在一起，笑笑鬧鬧、吵吵雜雜，就是最幸福的生日儀式。她更承諾希望這份熱鬧每年都能延續下去，並祝願乾媽身體健康、天天開心，字裡行間盡顯兩人之間深厚的「母女情」。

曾昭怡感性承諾年年陪乾媽慶生。（小紅書@曾昭怡Natalie）