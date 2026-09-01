《早春晴朗》孫千演職場新丁越挫越勇　觀眾有共鳴：是剛畢業的我

在串流平台Netflix同步播放的內地職場劇《早春晴朗》近期成為熱門話題，其中女主角孫千飾演的「尚之桃」是職場新人，懷着「赴京打拚」的意志，演繹出基層市民的辛酸史，成功獲得廣泛關注。劇集細膩刻畫出一名新丁如何在高壓環境下越挫越勇，真實的職場掙扎感讓廣大打工族深有共鳴，不禁說一句：「這不就是剛畢業的我？」



《早春晴朗》近期熱播，女主角孫千飾演的「尚之桃」是職場新人，懷着「赴京打拚」的意志，演繹出基層市民的辛酸。（微博@早春晴朗官博）

尚之桃不知情穿假名牌見工 神還原基層畢業生窘迫

為了真實呈現年輕人初入社會的窘迫，劇組在服裝設定上花盡心思。劇中的尚之桃作為零經驗、學歷普通的應屆畢業生，前往頂級廣告公司面試時，穿了一件胸前有「小馬標」的仿冒Polo恤。事實上，尚之桃並不知道這是「假名牌」，而這件衣服是母親在老家商場買給她的，她更將之視為最能「撐場面」的戰衣。

尚之桃作為零經驗、學歷普通的應屆畢業生，前往頂級廣告公司面試時，穿了一件胸前有「小馬標」的仿冒Polo恤。（《早春晴朗》劇照）

尚之桃並不知道這是「假名牌」，而這件衣服是母親在老家商場買給她的，她更將之視為最能「撐場面」的戰衣。（微博@孫千工作室）

這件「假Polo」更精準還原了基層打工族年輕時求職的窘迫，引起強烈共鳴。

這不就是剛畢業的我？捏衣角、縮肩膀，預算有限但又想體面。 網民對此留言

尚之桃穿「假Polo」見工，精準還原了打工族年輕時求職的窘迫，引起強烈共鳴。（微博@早春晴朗官博）

拒絕職場PUA與躺平 尚之桃靠熬夜改計劃書大翻身

這部劇集的最大亮點，在於女主角沒有輕易被惡劣的環境擊倒。面對作為上司的欒念（井柏然飾）頻繁施壓，甚至以近乎人身攻擊的嚴厲教導，尚之桃仍展現出極強的韌性。

作為上司的欒念（井柏然飾）頻繁地向尚之桃施壓，以近乎人身攻擊的嚴厲教導，但尚之桃仍展現出極強的韌性。（《早春晴朗》預告片截圖）

為了證明自己的實力，她連續多晚獨自留在公司熬夜修改計劃書，用實際行動與優異的工作成果回應質疑。

為了證明自己的實力，尚之桃連續多晚獨自留在公司熬夜修改計劃書。（《早春晴朗》預告片截圖）

為了證明自己的實力，尚之桃連續多晚獨自留在公司熬夜修改計劃書。（微博@早春晴朗官博）

這種在絕境中越挫越勇、拒絕認輸的態度，完美詮釋了職場新人的成長軌跡。細膩的演技讓不少觀眾直呼「根本在演我」，難怪成為近期網上最熱門的劇集。