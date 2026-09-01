《早春晴朗》聚焦成年男女戀愛　沙發坐腿吻爆情慾　盤點4大吻戲

【Netflix新劇】由井柏然與孫千主演的內地劇《早春晴朗》自開播以來，憑藉極具衝擊力的吻戲截圖，以「高質感成人式戀愛」受到觀眾關注，各大社交平台被網民留言洗版。劇組首度引入專業的親密指導，徹底顛覆過往偶像劇俗套，將毒舌霸道總裁與職場新手的辦公室地下情與性張力推向極致。以下盤點劇中已播出四大親吻戲名場面，當中包括討論度極度的「沙發坐腿吻」，拆解這場充滿張力的成年人戀愛。



由井柏然與孫千主演的都市陸劇《早春晴朗》自開播以來，以「高質感成人式戀愛」受到觀眾關注，各大社交平台被網民留言洗版。（微博@早春晴朗官博）

親吻戲名場面一：開局即高潮：開篇床邊親密戲

劇集採用倒敘手法敘事，開場直接呈現男女主角的床邊親密戲。昏暗光影下，鏡頭細膩捕捉微顫的呼吸與褪衣的急促動作，全段捨棄生硬慢動作與唯美濾鏡，僅聚焦成年男女壓抑不住的情感慾望。網民直呼這段尺度破表的開局極具層次感，完美定調全劇的曖昧氛圍。

劇集大膽採用倒敘手法，開場直接呈現男女主角的床邊親密戲。（《早春晴朗》劇照）

劇集大膽採用倒敘手法，開場直接呈現男女主角的床邊親密戲。（《早春晴朗》預告片截圖）

《早春晴朗》開局親密戲全段捨棄生硬慢動作與唯美濾鏡，僅聚焦成年男女壓抑不住的情感慾望。（微博＠愛唱歌的小7影片截圖）

親吻戲名場面二：權力反轉：沙發醉酒試探吻

第五集播出的「沙發坐腿吻」是全劇確立情感的分水嶺。女主角尚之桃（孫千飾）酒後吐真言，與欒念（井柏然飾）情慾爆發，二人將陣地轉移至男方家中沙發。這場戲精準演繹了權力關係的動態轉換，採用女上男下的體位。本屬弱勢的菜鳥藉醉反客為主，看似強勢的上司欒念卻心甘情願被牽引，擺脫油膩感。

女主角尚之桃（孫千飾）向欒念（井柏然飾）酒後吐真言，二人將陣地轉移至男方家中沙發。（《早春晴朗》預告片截圖）

這場戲精準演繹了權力關係的動態轉換，採用女上男下的體位。（《早春晴朗》預告片截圖）

本屬弱勢的菜鳥藉醉反客為主，看似強勢的上司欒念卻心甘情願被牽引，擺脫油膩感。（《早春晴朗》預告片截圖）

親吻戲名場面三：零台詞封神：雨夜車廂激吻

這段雨夜車廂親密戲捨棄了濾鏡與刻意的慢鏡頭。在狹小密閉的空間內，畫面沒有一句台詞，僅憑男方進取的吻，以及女方緊抓對方背肌的指尖，便將壓抑許久的情愫與翻湧的情緒徹底釋放。

這才是身體最誠實的反應！ 網民在討論區對此片段盛讚

這段雨夜車廂親密戲捨棄了濾鏡與刻意的慢鏡頭。（《早春晴朗》預告片截圖）

車內吻戲片段僅憑男方進取的吻，以及女方緊抓對方背肌的指尖，便將壓抑許久的情愫與翻湧的情緒徹底釋放。（《早春晴朗》預告片截圖）

車內吻戲片段僅憑男方進取的吻，以及女方緊抓對方背肌的指尖，便將壓抑許久的情愫與翻湧的情緒徹底釋放。（《早春晴朗》預告片截圖）

親吻戲名場面四：職場禁忌刺激感：辦公室樓梯間偷吻

二人關係正式確立後，便展開刺激的地下辦公室戀情。「樓梯間偷吻」完美演繹人前疏離、私下親密。狹窄隱蔽的樓梯間之中，短暫急促的吻夾雜着害怕被同事撞破的心虛與甜蜜，危險感與浪漫交織，完美滿足了觀眾對於職場禁忌之戀的想像。

男女主角「樓梯間偷吻」完美演繹人前疏離、私下親密。（《早春晴朗》預告片截圖）

狹窄隱蔽的樓梯間之中，短暫急促的吻夾雜着害怕被同事撞破的心虛與甜蜜，危險感與浪漫交織。（《早春晴朗》預告片截圖）