《早春晴朗》熱爆口碑差！井柏然霸總人設惹議　網民劣評稱棄劇

由井柏然與孫千攜手主演的內地都市偶像劇《早春晴朗》，上周在Netflix同步開播掀起煲劇熱潮，更登上多地排行榜榜首。雖然劇集憑藉唯美畫面與出色的氣氛營造吸引大批觀眾，但由於原著小說年代久遠，劇中「職場菜鳥大翻身」與「霸總口嫌體正直」（霸道總裁表面毒舌冷酷，但行為與身體反應展現寵愛與照顧）的設定被批嚴重脫離現代職場現況，加上井柏然的演繹方式備受爭議，不少網民給予負評，甚至稱要「棄劇」。



由井柏然與孫千攜手主演的都市偶像劇《早春晴朗》開播掀起煲劇熱潮，更登上多地Netflix排行榜榜首。（微博＠早春晴朗官博）

由井柏然與孫千攜手主演的內地都市偶像劇《早春晴朗》開播掀起煲劇熱潮，熱度遠超其他劇集。（網上圖片）

由井柏然與孫千攜手主演的內地都市偶像劇《早春晴朗》開播掀起煲劇熱潮，熱度遠超其他劇集。（網上圖片）

職場設定被批太離地？女主角零經驗入職頂級廣告公司成最大敗筆

《早春晴朗》的職場設定極度脫離現實，成為最大爭議點。女主角尚之桃（孫千飾）零工作經驗，學歷、家境皆普通，卻輕鬆入職頂級廣告公司，劇中高層更以「能讓團隊更貼地」為由破格錄用，讓不少有職場經歷的觀眾難以認同。

女主角尚之桃（孫千飾）零工作經驗，學歷、家境皆普通，卻輕鬆入職頂級廣告公司，讓不少有職場經歷的觀眾難以認同。（《早春晴朗》劇照）

女主角尚之桃（孫千飾）零工作經驗，學歷、家境皆普通，卻輕鬆入職頂級廣告公司，劇中高層更以「能讓團隊更貼地」為由破格錄用，讓不少有職場經歷的觀眾難以認同。（微博@孫千工作室）

女主角尚之桃（孫千飾）零工作經驗，學歷、家境皆普通，卻輕鬆入職頂級廣告公司，讓不少有職場經歷的觀眾難以認同。（微博＠早春晴朗官博）

網民質疑編劇缺乏真實上班經驗

網民直指編劇顯然缺乏真實的上班經驗，職場主線發展毫無邏輯，再加上刻意營造的曖昧氛圍，大幅拉低觀劇代入感，紛紛狠批：「這部劇的職場劇情完全不貼近現實。」

對於尚之桃順利進入職頂級廣告公司，網民狠批：「這部劇的職場劇情完全不貼近現實。」（微博@孫千工作室）

原著老土橋段嚴重過時！井柏然生硬演繹顯得突兀

《早春晴朗》改編自早年的網絡小說，劇中主打的「職場菜鳥大翻身」加上「霸總口嫌體正直」的老土橋段，放在當下影視環境中早已過時。有劇評更指出，除了過時的設定外，井柏然本次的演繹方式亦備受批評，為貼合高冷霸總人設刻意壓抑表情、表演痕跡過重，人物表情過於木訥、過於冷酷。

網民指出劇中井柏然為貼合高冷霸總人設刻意壓抑表情、表演痕跡過重，人物表情過於木訥、過於冷酷。（微博＠早春晴朗官博）

井柏然過於冷淡的演繹配上缺乏鋪墊的強行吻戲，不但未能擦出令人心動的火花，反而讓劇情顯得生硬突兀。

網民指出井柏然過於冷淡的演繹配上缺乏鋪墊的強行吻戲，不但未能擦出令人心動的火花，反而讓劇情顯得生硬突兀。（微博＠早春晴朗官博）

網民指出井柏然過於冷淡的演繹配上缺乏鋪墊的強行吻戲，不但未能擦出令人心動的火花，反而讓劇情顯得生硬突兀。（《早春晴朗》預告片截圖）