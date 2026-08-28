金秀賢甩官司陰霾　睽違18個月韓國復出　受邀9.19任TMA頒獎嘉賓

韓流男神金秀賢在經歷長達一年多的風波後，終於迎來全面復出的曙光。



根據《文化日報》、《Money Today》等韓媒綜合報導，「2026 TMA音樂頒獎典禮」主辦單位於28日正式證實，金秀賢將以頒獎嘉賓身份出席9月19日在釜山亞細亞德主體育場舉辦的盛會。這將是他睽違18個月再次於韓國本土的公開活動亮相，也象徵著他正式宣告重回韓國演藝圈大眾視線。

韓國男星金秀賢2024年7月在首爾出席公開活動（Getty）

金秀賢全面復出！睽違18個月重返韓國公開舞台 9月登TMA頒獎典禮：

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金秀賢因遭爆料涉入與故金賽綸相關的未成年交往爭議而陷入輿論風暴，演藝事業一度停擺。然而隨著司法調查結束，警方證實相關指控罪證不足、不予移送，確認其無罪；而當初公開聲稱擁有相關語音與訊息的 YouTube 頻道「橫豎研究所」負責人，也被檢方認定使用AI偽造與變造資料而遭起訴，市場與公眾輿論也隨之出現正面反轉，為他的演藝之路掃除障礙。

金秀賢近月已率先透過海外行程試水溫，包含赴菲律賓拍攝知名時尚品牌廣告，以及受邀擔任印尼大型電視台RCTI的37週年台慶直播嘉賓，展現依舊高企的跨國影響力。接下來除了9月的TMA頒獎典禮外，他還預計於10月前往馬尼拉舉辦大規模粉絲見面會。隨著各項演藝工作陸續敲定，金秀賢全面重返演藝高峰的步伐正迅速加快。

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