《RM》池睿恩認愛半年閃婚編舞家Vata　12.12男方生日當天辦婚禮

韓國綜藝節目《Running Man》的32歲女星池睿恩，與31歲的編舞家Vata今年4月大方認愛後，今日（2日）傳出兩人落實於年底步入婚姻殿堂。



兩人將於12月12日舉行婚禮。（IG@vata_500）

池睿恩曾是《Running Man》的固定成員。（《Running Man》節目截圖）

認愛僅半年即閃婚

據韓媒今日報道，池睿恩與Vata已定於今年12月12日，在首爾舉行浪漫婚禮。據相關知情人士透露，兩人雖然交往僅約1年左右，但對彼此有著堅定的信任與愛意，因此決定攜手步入禮堂。目前小倆口已經陸續向身邊親友傳達結婚喜訊，收到滿滿祝福。而12月12日當天剛好是Vata的32歲生日，絕對是雙喜臨門。

池睿恩與VATA於今年4月認愛。（IG@vata_500）

對於閃婚消息，池睿恩所屬的經紀公司向傳媒證實：「兩人以深厚的信任為基礎下，約定共同走過彼此的人生，請大家為即將開啟新生活的兩人送上溫暖的祝福和鼓勵。」

不時放閃。（IG@y_eunniii）

最強女諧星獲肯定 情定實力排舞師

除了愛情得意，兩人在事業上亦各有成就。2017年憑網劇《How To》出道的池睿恩，其後在Coupang Play系列《SNL Korea》大放異彩，搞笑功力備受肯定，並接連活躍於SBS《Running Man》、Coupang Play《社畜們》、Netflix的《奇案84的奇趣民宿》及《劉在錫的民宿法則》等人氣綜藝節目，堪稱新生代最強女諧星。

池睿恩堪稱新生代最強女諧星。（Instagram@y_eunniii）

池睿恩曾參加大熱節目《劉在錫的民宿法則》。（IG@y_eunniii）

而Vata則作為舞蹈團體WE DEM BOYZ的隊長，2022年帶領團隊征戰Mnet競賽節目《街頭男戰士》拿下亞軍佳績，去年更為BLACKPINK Jennie的歌曲《Like Jennie》編舞，實力備受業界肯定，所屬團隊也持續活躍於各大音樂節與演出活動。