Netflix《四手聯彈》宋江服役曾重達80kg　減11kg演17歲鋼琴天才

韓國人氣男神宋江（송강）與李濬榮主演的Netflix韓劇《四手聯彈》（Four Hands）已開播，這是宋江退伍後首部新劇，現年31歲的他，在劇中再次挑戰高中生角色，飾演完美主義的鋼琴天才「姜飛悟」。宋江近日在韓國綜藝節目中透露，自己為角色展開「地獄式」體重管理，因他服役期間體重一度暴脹至80公斤，開拍前狂減11公斤至69公斤；隨後因鏡頭效果嫌太瘦，再專程增重至74公斤飾演高中生，直到拍攝成年戲份時才再次減重。



韓國人氣男神宋江（송강）與李濬榮主演的Netflix韓劇《四手聯彈》（Four Hands）已於8月29日開播。（IG@tvn_drama）

宋江服役期間暴肥：我在軍隊裡一度胖到80公斤

宋江在YouTube綜藝《Salon Drip》中透露，退伍前最後一次放假已開始上鋼琴課並積極減肥：「我在軍隊裡一度胖到80公斤，現在則是69公斤。」他成功減去11公斤肌肉與體脂。主持人張度練對其減重成果驚嘆連連，宋江即場展示剛練成的肩膀與手臂肌肉線條，證明自己是透過扎實訓練減重，而非節食瘦身。

宋江在綜藝透露，退伍前最後一次放假已為《四手聯彈》開始上鋼琴課並積極減肥。（IG@tvn_drama）

宋江在節目中表示，退伍後為了《四手聯彈》的角色飾演成功減掉11公斤：「我在軍隊裡一度胖到80公斤，現在則是69公斤。」主持人張度練對其減重成果驚嘆連連。（網上圖片）

嫌上鏡太瘦 重新增重塑造高中生青春感

雖然減重成功，但宋江笑言「鏡頭一拍發現自己太瘦了！」為了完美貼合高中生姜飛悟飽滿且充滿青春氣息的臉頰，他在導演建議下重新增重至73至74公斤，令臉龐恢復豐潤狀態。進入成年階段又再減，在劇中「減重、增重、再減重」體態變化，精準展現角色跨越十年的情感歷程。

宋江在軍隊時期照片。（網上圖片）

宋江減下11公斤後又發現太瘦了，沒有高中生姜飛悟飽滿且充滿青春氣息的感覺，後又再次增重至73公斤。（IG@tvn_drama）

軍中堅持每日敷面膜 31歲重穿校服毫無違和感

宋江在《You Quiz on the Block》中透露，服役期間堅持每天敷一張面膜，並閱讀了40本書進行自我管理，退伍後的狀態獲網民盛讚為「服役無空白期」。劇照公開後，不少網民大讚他31歲身穿高中校服「毫無違和感」，紛紛留言表示「太帥了」、「去了一趟軍隊回來更有魅力」。宋江亦坦言再次穿上高中校服「感覺真的有些勉強」，導演為此特別安排年齡相近的臨時演員陪同拍攝。

宋江在《You Quiz on the Block》中透露，為減短服役空白期，服役期間堅持每日敷一張面膜。（IG@tvn_drama）

《四手聯彈》導演為讓宋江能更好地融入劇情，特別安排年齡相近的臨時演員陪同拍攝。（《四手聯彈》劇照）

李濬榮極速護膚抗老 爆笑投訴合奏「被卡住」

比宋江年輕三歲的李濬榮反而自嘲「老顏」，在皮膚保養上更花心思：「比起宋江、張圭悧，我有點顯老。」他在《四手聯彈》殺青後隨即於8月21日入伍。宋江透露收到拍檔電話訴苦，表示「第一周真的很辛苦」。

《四手聯彈》中比宋江年輕三歲的李濬榮反而自嘲「老顏」，在皮膚保養上更花心思。（IG@tvn_drama）

李濬榮在《四手聯彈》殺青後已於8月21日入伍。（IG@tvn_drama）

宋江更在記者會上公開「投訴」，指李濬榮平時熱愛健身、肩膀寬闊，導致兩人坐在同一部鋼琴前拍攝《四手聯彈》合奏戲時非常擠迫，宋江直呼自己「差點無位坐」，引得全場大笑。