孫宇晨追景甜3千萬禮金爭議不斷 谷愛凌無辜捲入風波高EQ親回
撰文：小白
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加密貨幣富豪、波場TRON創辦人孫宇晨近日向女星景甜公開追討3,000萬元人民幣「彩禮」，並上載長文《我的女友景甜》大爆二人私密細節，隨即招致廣大網民圍攻。日前網上更盛傳景甜背景雄厚，孫宇晨因擔心得罪幕後勢力而匆忙帶同家人離開香港「避風頭」。
孫宇晨舉哈希證留港
面對潛逃傳聞，孫宇晨迅速於X平台發文反擊，上載一張以維多利亞港為背景的照片。相中他手持寫有最新波場鏈區塊哈希（Hash）的紙條，善用全球公開且不可篡改的區塊鏈數據，直言「不用信人，信鏈」，以此力證自己依然身處九龍。與此同時，孫宇晨亦向多間內地媒體進行實名檢舉，指控相關爆料文章嚴重侵犯其名譽權、商譽、個人私隱及肖像權。
奧運冠軍谷愛凌無辜捲入風波
隨著追討彩禮事件越演越烈，網上突傳出一張利用「谷愛凌與孫宇晨不雅聊天記錄」截圖，令滑雪奧運金牌得主谷愛凌無辜受到牽連。對此，孫宇晨的前女友曾穎第一時間發聲澄清，表明自己從未在任何平台發布過相關內容，怒斥該截圖純屬「AI自動造假生成」的虛構產物。
而被無辜捲入風波的谷愛凌亦展現高EQ，當有海外網民在其社交平台留言慰問、詢問她是否曾與孫宇晨交往並安慰她「值得更好的」時，谷愛凌親自留言回覆「This is news to me」（這對我來說真是個新聞），並附上骷髏頭表情符號，幽默且直接地粉碎了荒謬流言。