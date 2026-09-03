孫宇晨追景甜3千萬禮金爭議不斷　谷愛凌無辜捲入風波高EQ親回

加密貨幣富豪、波場TRON創辦人孫宇晨近日向女星景甜公開追討3,000萬元人民幣「彩禮」，並上載長文《我的女友景甜》大爆二人私密細節，隨即招致廣大網民圍攻。日前網上更盛傳景甜背景雄厚，孫宇晨因擔心得罪幕後勢力而匆忙帶同家人離開香港「避風頭」。



孫宇晨日前於社交平台發布標題為《我的女友景甜》的長文，雖然文章標註「純屬虛構」，但內容提及海外代孕及巨額金錢往來，迅速引發網民熱議。（影片截圖）

孫宇晨日前於社交平台發布標題為《我的女友景甜》的長文，雖然文章標註「純屬虛構」，但內容提及海外代孕及巨額金錢往來，迅速引發網民熱議。（X@justinsuntron）

孫宇晨舉哈希證留港

面對潛逃傳聞，孫宇晨迅速於X平台發文反擊，上載一張以維多利亞港為背景的照片。相中他手持寫有最新波場鏈區塊哈希（Hash）的紙條，善用全球公開且不可篡改的區塊鏈數據，直言「不用信人，信鏈」，以此力證自己依然身處九龍。與此同時，孫宇晨亦向多間內地媒體進行實名檢舉，指控相關爆料文章嚴重侵犯其名譽權、商譽、個人私隱及肖像權。

網上流傳孫宇晨「已緊急離開香港」的傳聞，他隨後在社交平台發布手持波場鏈區塊哈希的照片自證仍在香港。（X@justinsuntron）

奧運冠軍谷愛凌無辜捲入風波

隨著追討彩禮事件越演越烈，網上突傳出一張利用「谷愛凌與孫宇晨不雅聊天記錄」截圖，令滑雪奧運金牌得主谷愛凌無辜受到牽連。對此，孫宇晨的前女友曾穎第一時間發聲澄清，表明自己從未在任何平台發布過相關內容，怒斥該截圖純屬「AI自動造假生成」的虛構產物。

孫宇晨的前女友曾穎闢謠「谷愛凌與孫宇晨不雅聊天記錄」。（X@zengying1107）

而被無辜捲入風波的谷愛凌亦展現高EQ，當有海外網民在其社交平台留言慰問、詢問她是否曾與孫宇晨交往並安慰她「值得更好的」時，谷愛凌親自留言回覆「This is news to me」（這對我來說真是個新聞），並附上骷髏頭表情符號，幽默且直接地粉碎了荒謬流言。

奧運冠軍谷愛凌。(谷愛凌IG)