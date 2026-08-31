景甜孫宇晨禮金事件｜孫爆長文被轟「𡁻完唱」　網民集體同情景甜

幣圈狂人、百億富豪孫宇晨（Justin Sun）於8月27日時發布一篇標註「純屬虛構」卻指名道姓的6,000字長文《我的女友景甜》，詳細描繪兩人交往時的私密行為，又公開向內地女藝人景甜追討3,000萬人民幣禮金，迅速引發全國網民關注。儘管孫宇晨身家達數百億人民幣，卻對前度苦苦相逼，被不少網民「𡁻完唱」（即與女方好上了，分手後說壞話），怒轟「極度刻薄」、「沒男人風度」，有人更指孫宇晨將兩性私密細節轉化為網絡流量籌碼的做法，是對女方構成二次傷害，因此集體同情景甜。網民形容孫宇晨就像財大氣粗的食客，到餐廳光顧吃飽付款後，發長文抱怨說菜不好吃，堅持要退款，然後還高調留下差評。



TRON創辦人孫宇晨日前發布一篇標註「純屬虛構」卻指名道姓的6,000字長文，又公開向內地女藝人景甜追討3,000萬人民幣禮金，在長文中更詳細描繪兩人交往時的私密行為，引發網民不滿。（網上圖片）

內地女藝人景甜日前被幣圈狂人孫宇晨公開追討3,000萬人民幣禮金。（微博@景甜）

孫宇晨「虛構」長文《我的女友景甜》狂爆私密內情 被轟「勁冇品」

娛樂圈藝人的走紅過程，過去常伴隨各種資源交換的傳聞，惟相關揣測大多僅限於私下議論。然而，孫宇晨此次以當事人之姿，以「純屬虛構」作掩護，實質直指與景甜曾交往，由求婚至代孕安排以至極度私密的細節逐一寫入長文，隨即遭到大量網民指責「極不尊重個人私隱」，又形容其行為是「𡁻完唱」。

網民認為，孫宇晨身家達數十億美元，卻對前度苦苦相逼，再將兩性私密細節轉化為網絡流量籌碼的做法，被網民狠批「勁冇品」。（微博@景甜）

孫宇晨在長文中以第一人稱，提及與景甜看完電影後「回去揉她的奶子」，甚至詳細描寫景甜因其指甲過長，要求先剪指甲才能觸碰等極為私密的過程，許多網民直言相關內容「令人不適」，認為金錢往來縱然存在爭議，本可透過法律途徑解決，但將前任私隱公開作為博取關注的手段，已被指對當事人造成嚴重傷害。

「孫哥以前花天價拍下巴菲特的午餐蹭熱度，現在連前女友的剩餘價值都不放過。把感情糾紛硬生生炒成個人IP營銷，這波流量算是被他吸乾了。」 網民留言

孫宇晨在長文中提及，與景甜人看完電影後「回去揉她的奶子」，甚至詳細描寫景甜因其指甲過長，要求先剪指甲才能觸碰等極為私密的過程，網民直言：「令人感到不適」。（網上圖片）

景甜48字嚴正回應 孫宇晨「關燈論」未道歉

面對6,000字長文與追討3,000萬人民幣禮金，景甜方面發出嚴正聲明，強調相關協議及對話截圖均屬偽造。景甜本人亦以48字回應，強調「不會為錢出賣愛情與靈魂」，隨後現身廣州時未有再回應事件。

「這場風波最可怕的地方在於，男方可以用一篇『純屬虛構』的文章輕易毀掉女星的聲譽。在這種奇葩操作與資本面前，連頂流女星都顯得像個弱勢群體。」 網民留言

面對6,000字長文與追討3,000萬人民幣禮金，景甜本人亦以48字回應，強調「不會為錢出賣愛情與靈魂」，隨後現身廣州時未有再回應事件。（微博@景甜）

面對6,000字長文與追討3,000萬人民幣禮金，景甜本人亦以48字回應，強調「不會為錢出賣愛情與靈魂」，隨後現身廣州時未有再回應事件。（微博@允許你叫我菱紗）

另一邊廂，孫宇晨隨後態度轉軟，擬與對方「休戰」，但他並未向景甜公開道歉，僅輕描淡寫表示：「關燈的聲音驚擾了景女士，那不是我的本意。」此番發言再次引來輿論質疑其缺乏誠意。

「號稱身價百億美元的幣圈大佬，分手了連3,000萬人民幣的彩禮都要告上法庭討回來。這格局，真的連前女友幫他洗了7年的內褲都不如。」 網民留言

孫宇晨數日後態度轉軟，擬與對方「休戰」，但他並未向景甜公開道歉，僅表示：「關燈的聲音驚擾了景女士，那不是我的本意。」。（微博@景甜）

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