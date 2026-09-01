景甜捲代孕恐被封殺？揭地下代孕黑產　無麻醉取卵月做150台手術

最近網絡上最熱門的八卦，莫過於幣圈大佬孫宇晨與內地女星景甜的糾紛。孫宇晨寫了一篇6000字長文《我的女友景甜》，稱自己暗戀景甜19年，甚至提到兩人協議去美國代孕，但女方在診所開口要5000萬美元（約合3.9億港幣）現金取卵費，最後他聽了AI的建議拒絕支付，還要向法院起訴追討3000萬人民幣彩禮。景甜方隨即斥責對方是「碰瓷」，孫宇晨最後也宣布休戰。



這場集齊了豪門、幣圈與AI的鬧劇，聽眾可以一笑了之。但是，文章裡面提到的「海外代孕」，卻觸碰了內地社會最敏感的一條紅線。



景甜工作室駁赴美代孕斥「碰瓷」 幣圈大亨孫宇晨提告追討¥3千萬

幣圈大佬與女星的鬧劇

孫宇晨與景甜兩個人的背景本可以說毫無交集。景甜很早就在演藝圈出道，曾出演《戰國》、《長城》等大製作，身邊圍繞的全都是孫紅雷、麥迪文（Matt Damon）、劉德華這些頂級巨星。而孫宇晨當時還只是一個普通學生。

孫宇晨在自己寫的6000字長文《我的女友景甜》裡面提到，2007年他看到景甜的廣告後，就開始了長達19年的關注。當這位幣圈大佬終於在香港瑰麗酒店見到心目中的女神，甚至包下整個影院一起看《瘋狂動物城2》（優獸大都會2）的時候，他以為自己終於掌控了一切。

5000萬美元取卵費與AI的冷酷拒絕

根據孫宇晨的說法，兩人後來發展成男女朋友，甚至協議去美國代孕生子。景甜飛去美國，他們包下整層酒店準備進行促排卵。

但孫宇晨說景甜在診所突然打電話給他，提出一個條件：如果看不到5000萬美元現金（約合3.9億港幣），就不會進行取卵。而在這之前，孫宇晨聲稱自己已經轉了3000萬人民幣彩禮給女方父母。

面對這個數字，孫宇晨猶豫了。他自稱問了AI工具「Claude」：「她不再愛我了嗎？」而AI則回覆：「對於愛情，我不關心，也不理解。但是你不能把這5000萬美元給她。」

景甜捲代孕風波 幣圈富豪孫宇晨拒付3.9億取卵費稱｢AI說不能給｣

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最終，這場長達19年的執念，在電話的默然中劃上句號。孫宇晨隨後在法院提起民事訴訟，追討那3000萬人民幣彩禮。不過，不少觀眾就擔心景甜牽扯到海外代孕，有可能會步上鄭爽的後塵被封殺。

毀滅性的示範：鄭爽案的紅線

為什麼「代孕」這兩個字在內地會引發這麼大的震盪？這個就不得不提2021年，震驚演藝圈的「鄭爽代孕棄養事件」。

2021年1月，鄭爽的前男友張恆突發長文，爆出二人在美國尋求代孕，並已經育有一子一女。隨後一段錄音流出，在雙方父母商討如何處置肚子裡7個月大的胎兒時，鄭爽竟然極度不耐煩地說了一句：「這兩個孩子7個月，打也打不掉，我都煩死了！」

鄭爽至今仍被全面封殺.。（鄭爽微博圖片）

國家新聞出版廣電總局主管的刊物《廣電時評》隨即發表題為《代孕棄養者，德不優法不容》的文章，直接點名批評鄭爽境外代孕及欲棄養的行為，表明「不會為醜聞劣跡者提供發聲露臉的機會和平台」，正式宣布對她實施全面封殺。

到了2021年4月，張恆再爆出鄭爽在拍攝電視劇《新倩女幽魂》時，收取高達1.9億港幣的天價片酬，並透過「陰陽合同」拆分收入逃稅。這一步直接將事件由倫理道德升級到違法犯罪。最終，上海市稅務局依法對鄭爽追繳稅款、加收滯納金並處罰款，總額高達3.5億港幣。

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昔日紅透半邊天的頂流花旦，短短幾個月內所有作品被下架，更要面對製作方的巨額索款。她後來甚至在社交平台宣稱自己在美生活拮据，要靠喝自來水、節儉使用衛生巾維生。

景甜會被封殺嗎？法律與劣跡藝人的界限

在中國，《人類輔助生殖技術管理辦法》明確規定，禁止任何形式的買賣配子、合子、胚胎，醫療機構與醫務人員嚴禁實施任何形式的代孕技術。之所以要實施這麼嚴厲的禁令，絕對不只是傳統倫理考量，更重要的是防止人體器官和生育能力被徹底商品化。

故而隨著景甜事件發酵，一個關鍵的疑問浮現：景甜會不會被內地娛樂圈「全面封殺」？ 《環球時報》前總編輯胡錫進發表評論，痛批身家過百億的孫宇晨「給中國的男人們丟臉」。胡錫進指出，孫宇晨這篇文章，本質上是一把刺向追求未果女性的「文字匕首」。他明知女方無法在公開場合與他對質，就單方面抖出隱私，用絲滑的語言包裝惡毒的攻擊，試圖讓女方在社會上徹底「社死」、失去代言和工作。

胡錫進曾任《環球時報》總編輯近17年，退休後仍擔任該刊特約評論員。（網上圖片）

他在文章裡面特別強調，不希望景甜因為孫宇晨的「小作文」而被封殺。還引述法律專業人士的分析指出，孫宇晨與景甜目前的爭議，本質上只是屬於民事財產糾紛（彩禮返還訴訟），並不涉及違法犯罪或者嚴重違背公序良俗。

胡錫進更指出一個關鍵點：孫宇晨目前身處海外，他在幣圈的行為本身就涉嫌違反內地法律，根本不敢回內地。如果由一個身在海外、不敢歸國的人，憑一篇單方面的小作文，就能夠操縱內地輿論場，甚至決定一個內地演員的生死，這樣的社會邏輯是極度不正常的。

地下代孕黑產：被資本剝削的弱勢群體

富豪與明星有錢，去國外代孕或者在暗地裡做，真的只是「一個願打，一個願挨」的個人選擇嗎？實際上，在龐大的需求與暴利驅使下，內地的地下代孕黑產早已形成了一條冷血的產業鏈。

2025年，長沙警方破獲了一宗跨省地下代孕案，執法機關最終開出了高達1.3億人民幣的巨額罰單。而在調查過程當中，發現了一個令人髮指的細節：這些代孕中介，竟然只花了28萬人民幣，就說服和誘騙了一位完全沒有自我保護能力的聾啞女性去充當代孕母體。

長沙搗破兩地下代孕機構 涉28萬說服聾啞女代孕最高罰款1.3億

當生育變成了一門生意，中介考慮的只有成本與利潤。弱勢女性在他們眼中，根本不是一個人，而只是一部低成本的「生育機器」。

恐怖的「代孕工廠」：無麻醉取卵與人道災難

如果說剝削身障人士已經挑戰了底線，那麼河北驚現的「地下代孕工廠」，就簡直是人間地獄。近日，在河北某個村落的隱蔽場所，警方打掉了一個地下代孕點。這裡的環境極度簡陋、衛生條件極差，但一個月居然可以做高達150台的輔助生殖手術。

為了節省成本和規避風險，黑診所的人員在極其簡陋的條件下，竟然對年輕女性進行無麻醉取卵！據附近村民透露，每當手術進行的時候，村頭甚至可以清晰聽到診所裡面傳出陣陣慘叫聲。

河北驚現地下代孕工廠 月做150台手術 無麻醉取卵慘叫村頭可聞

取卵針長達幾十厘米，要穿透陰道壁刺入卵巢。在正規醫院，這個過程都需要嚴格的麻醉和無菌操作；而在地下工廠，這些年輕女孩隨時正面臨感染、大出血甚至終身不育的風險。她們用健康甚至生命換來的，不過是黑中介抽走大半之後的微薄報酬。

有許多人質疑，如果代孕合法化或者被縱容，富人就可以用資本購買窮人的子宮，將生育的風險和痛苦全部轉嫁給底層女性。資本可以用來買下620萬美元的香蕉，可以買下整個影院，更有分析指，但如果連「生命的孕育」都可以用錢隨心所欲地買賣，那麼人類社會的道德底線將會徹底崩塌。