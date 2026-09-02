《使徒行者》重播掀熱話　佘詩曼凍齡秘訣惹網民驚歎：12年零走樣

佘詩曼（阿佘）被冠以凍齡女神絕對當之無愧，難怪深得廣告商愛戴。剛剛又有全新一輯廣告登場，今次輪到逆齡NMN廣告，阿佘以一身高貴銀色晚裝上陣，無論肌膚及身材都狀態極佳，閃爆現場。



從「釘姐」到「Man姐」再到「言官」，阿佘的魅力絕對深入人心。（官方提供圖片）

佘詩曼（阿佘）絕對是當之無愧的凍齡女神。（官方提供圖片）

拍攝「WholeLove NMN 全逆齡至尊版」廣告當日，阿佘著上一襲剪裁非常貼身露背晚裝，全程配合不同pose 呈現弗爆體態；阿佘鏡頭內外演繹出既自信又從容的魅力，散發出來的透亮光澤感不止肌膚，是整個人；在小休時候，更嘆隻大雞髀補充體力。

拍攝當天阿佘專門著上一襲剪裁非常貼身露背晚裝，閃爆現場。（官方提供圖片）

鏡頭內外阿佘都散發著既自信又從容的魅力。（官方提供圖片）

廣告片段出街，適逢經典劇集《使徒行者》近日重播，網民再次重溫阿佘當年飾演的「釘姐」丁小嘉，並將劇中的搞笑感性的一面與新鮮出爐廣告中的自信高貴氣質作對比，紛紛留言大讚：「阿佘個樣真係冇變！」、「釘姐變 Man 姐，氣場勁左，個樣冇唔同，奉勸啲女星個樣唔好搞咁多！」、「完全睇唔出相隔12 年！！」

適逢經典劇集《使徒行者》近日重播。（官方提供圖片）

網民再次重溫阿佘當年飾演的「釘姐」丁小嘉發現：「阿佘個樣真係冇變！」（官方提供圖片）

食NMN精神煥發

要做到角色上萬變，容貌身形不變，究竟「釘姐」、「Man姐」定「言官」才是最佳狀態？阿佘笑言每個時期綻放的光與美都不同：「這一刻，我最鍾意是言官，因為配合角色，大家都會見到好淡妝，沒有華麗嘅服飾配合，狀態好唔好一眼就見到！同埋食咗NMN 都好有幫助，除咗更精神同光澤感，就連身體抵抗力都強咗，還記得當時日以繼夜拍攝《正義女神》，撞正流感高峰期，好多劇組手足都『中招』，不過我冇受感染。」

阿佘相隔12年保持著始終如一的巔峰狀態。（官方提供圖片）

從早期的「釘姐」古靈精怪角色到如今的氣場全開，又覺得自己最大的成長是甚麼？阿佘表示：「最大成長應該係⋯⋯我更懂得享受演每個角色嘅過程。（但好多網民都話你新代言廣告是顏值巔峰，被封逆齡天花板，究竟有甚麼自律秘訣才能做到？）大家太愛錫我喇！容貌一定有成長嘅，我覺得可能係唔需要太過分緊張歲數，因為每個人都有獨一無二嘅吸引地方，學懂欣賞自己每個時期就好！另外當然要自律呀，我都會做運動，亦會少食多餐，同埋食NMN保持最佳狀態，但都會食宵夜，所以在自己而言，保持心情輕鬆開心係好重要。」