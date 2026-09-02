潘小文爆梅啟明借梅姐名義欠巨債　返港開紀念館搵食：入面乜都冇

已故樂壇天后梅艷芳母親覃美金（梅媽）日前離世，享年102歲。儘管梅媽生前已登報與長子梅啟明脫離母子關係，但梅啟明仍高調奔赴醫院及殮房搶辦認屍，更強硬要求動用「梅艷芳信託基金」為母「風光大葬」，甚至指持有身份證認屍的姪仔「冇資格同我爭」，揚言要申請禁制令。其高調作風惹來梅媽生前好友潘小文連日來拍片怒轟，狂數他多年來呃錢惡行，直斥他「人渣中嘅人渣」，二人更隔空火爆「互嗌食屎」，令這場爭產風波淪為鬧劇！

梅媽生前好友潘小文連日拍片怒轟，狂數梅啟明多年來呃錢惡行。（FB@娛樂小奶媽）

梅啟明強硬要求動用「梅艷芳信託基金」為母「風光大葬」。（翁鈺輝攝）

潘小文直斥梅啟明「人渣中嘅人渣」。

隔空爆火花互嗌食屎

潘小文早前透露梅媽已立下遺囑，身後事全權交由梅德明的兒子（即梅啟明姪仔）處理。梅啟明對此極度不滿，更隔空對潘小文開火，爆粗怒罵她是外人無權干預：「你話梅啟明嗌你食一篤屎先！一篤唔夠兩篤，兩篤唔夠食夠大大篤你先再同我講嘢！」面對梅啟明的粗鄙言論，潘小文在直播中強硬回擊：「對住佢啲無恥行為，真係頂佢唔順！幾時輪到我食屎？有梅生喺前面，多多屎都係佢食先啦！佢直情語無倫次、不知所謂，我講佢都嘥氣！佢叫我食屎，有屎都係佢食先！」

梅啟明爆粗怒罵潘小文是外人無權干預。(鄧穎琪 攝）

潘小文在直播中強硬回擊：有屎都係佢食先!（Youtube@娛樂小奶媽 The Little Nanny）

梅啟明被爆揮鎚打爆門窗逼走梅媽

除了爭奪喪禮主導權，潘小文更連環爆料，揭開梅啟明多年來的私生活與索錢惡行。她指梅啟明身邊除了泰籍未婚妻May May，還有一位紅顏知己「茵茵」，兩人更被指拿着梅姐的歌曲到內地跑細場吸金。而梅啟明元配Joey日前更驚爆梅媽生前是遭他「活活嚇死」，潘小文亦證實確有其事——事緣梅啟明向梅媽索錢不果，竟當場發狂，揮舞錘仔打爆家中門鎖及有鎖櫃桶，圖逼母親就範。梅媽受驚過度，送院留醫長達三個月。

梅啟明揮鎚打爆門窗及櫃桶。（Youtube@娛樂小奶媽 The Little Nanny）

曾向母索錢娶泰籍未婚妻

康復後，梅媽一度搬到荃灣某屋苑暫住，惟梅啟明很快便發現其行蹤，日日上門逐座逐層大吵大鬧，令街坊人人避之則吉。梅媽最終因為不好意思，只能靜靜遷出，避開兒子滋擾。潘小文又透露，在此之前梅啟明已曾以迎娶泰國女子為由，向梅媽索取數十萬元，惟收款後既無擺酒，亦未與Joey正式離婚，該筆款項相信已是梅媽最後積蓄。

梅啟明與泰籍未婚妻May May。（葉志明攝）

潘小文揭梅啟明利用梅姐借債

潘小文又揭露，梅啟明早年曾因欠債避走美國，更在當地利用梅艷芳的名氣借到周身債，直至梅姐離世後半年才返港。他返港後即用梅姐名義註冊商標，開設所謂的「梅艷芳紀念館」，但潘小文曾到場參觀，發現「入面乜都冇」，當時對方已表明打算售賣相關產品搵錢。其後梅啟明更開始游說梅媽打官司告慈善基金，企圖動搖信託基金安排。潘小文直言：「Auntie（梅媽）重男輕女，以為剩返呢個仔靠得住，個仔叫佢做咩就做咩……當然Auntie自己都想攞返嘅。」