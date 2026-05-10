Jennie單飛2年爆驚人收益　勁撈238億韓元　自掏巨款借公司周轉

南韓女團BLACKPINK成員目前各自開公司進行個人活動，這幾年4位團員單飛，在音樂、時尚或戲劇都各有所成。其中Jennie於2023年11月成立ODD ATELIER娛樂（以下OA娛樂），現今也被韓媒揭露，這兩年賺進約韓幣238億元（約1.3億港元），單飛賺更多的收益結構促使更多藝人乾脆自己開公司。



個人結算金額創新高 母女掌權收益結構百分百

韓媒《首爾經濟》利用南韓的「金融監督院電子公告系統資料」撰成報導，OA娛樂去（2025）年給Jennie的結算金額就高達韓幣95億元（約5000萬港元），2024年則支付了韓幣143億元（約7700萬港元），這兩年結算給Jennie的金額就高達韓幣238億元。

jennie單飛後被韓媒揭露，這兩年賺進約韓幣238億元（約1.3億港元）。（IG@jennierubyjane）

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結算金由唱酬、廣告代言、節目演出費等個人活動的收益所構成。相較於隸屬於YG娛樂時期，Jennie現在自己開公司，股份100%由她持有，公司董事則由母親朴娜娜任職，酬勞的結算結構自然更有利。

資料中還指出，因為Jennie的積極活動，OA娛樂成立不久後很快就開始賺錢，逐步建立穩定的財務結構。公司2023年末成立，到2024能上軌道，就創下韓幣189億元（約1億港元）營收、韓幣5.8億元（約310萬港元）的營業利益；去（2025）年營收較前年成長26%，來到韓幣238億元，不過營業利益則減少33%，降至韓幣3.9億元（約200萬港元）。

身兼股東借款周轉 注資規模暴增八倍應付支出

Jennie雖然從自家公司拿了不少錢，但同時也把自己的錢借回公司，幫公司周轉現金。根據資料，去年底為止她以股東的身分借給公司韓幣28.6億元（約1500萬港元），較2024年暴增超過8倍。這也表示公司雖然表面賺錢，但手上的現金可能短期內一度不夠周轉。

這類狀況通常是因品牌方、主辦單位要等幾個月後才會支付酬勞，但這段期間仍應支付員工薪水、拍攝成本、行銷費用等，因此Jennie必須投入更大規模的資金確保公司營運。單飛後的Jennie不僅在幕前賺得盆滿缽滿，幕後更以CEO身分自掏腰包撐起公司財務。

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