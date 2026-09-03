71歲周潤發晨跑被捕獲　白髮燦笑遭疑「AI合成」　街坊親證：真的

香港一代巨星周潤發近年來全心投入健康慢跑生活，還不時會被民眾野生捕獲。日前又有幸運網友在社群平台曬出晨跑偶遇發哥的合照。



照片中滿頭白髮的發哥精神奕奕，招牌的「濃眉大眼」與燦爛笑容依舊電力十足。

網友曬出晨跑偶遇發哥合照。（小紅書＠偷走一隻豬）

許多網友紛紛留言大讚：

「發哥好親民」

「越老越帥」

「比年輕時慈祥好多」



還有網友留言祝福，希望發哥能一直保持身體健康。

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不過也有部分網友抱持懷疑態度，直言這張照片可能是「AI合成」。對此，有網友跳出來解惑，透露這個路段根本是偶遇發哥的「高頻率熱點」，指出發哥幾乎是定點定時前來報到，有許多港人曾曬出合照，強調「是真的，發哥一直都有維持跑步的好習慣」。

事實上，周潤發私底下生活向來極為簡樸低調，最初他為了健康跑步，如今已成習慣，甚至還連年參加了「渣打香港馬拉松」，從10公里到挑戰半馬，向來親民的他對民眾要求合照也幾乎來者不拒，展現零架子的巨星風範。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】