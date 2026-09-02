劉兆銘離世｜《今生無悔》與黎明成永遠經典　父子情更帶到現實

香港演藝圈再傳出令人沉痛的消息，演藝界資深演員劉兆銘離世，享年94歲。劉兆銘一生奉獻予藝術，其精湛演技在無數經典劇集與電影中留下深刻印記，消息一出，各界紛紛致哀。

資深演員劉兆銘離世享年94歲。

談及劉兆銘的演藝生涯，絕對不能不提他在1991年無綫電視重頭劇《今生無悔》中的精彩演出。劉兆銘在劇中飾演父親「程孝全」，與當時紅透半邊天的天王黎明飾演父子「程朗」，兩人的對手戲至今仍是港劇史上的經典一幕。

《今生無悔》劉兆銘與黎明父子情成永遠經典。（網上截圖）

劇中，程朗因自幼被父親送往寄宿學校，心中積壓多年被棄養的怨恨，性格變得極為反叛。父子倆關係長期陷入嚴重的冰點與不和，劇中多場激烈且扣人心弦的衝突對手戲，劉兆銘將父親內心的愧疚、嚴厲與深沉的愛展現得淋漓盡致，與黎明充滿爆發力的叛逆演繹擦出強烈火花。《今生無悔》當年播出後掀起全城追劇熱潮，高居香港年度收視冠軍，不僅成為兩人的代表作，更一舉奠定了黎明作為一線男主角與四大天王的不朽地位。

這段戲裡動人的父子情更延續到了戲外。兩人因劇結緣，感情非常深厚，劉兆銘一直對黎明愛護有加，視如己出。2016年黎明在中環海濱舉辦備受矚目的 4D 演唱會時，儘管劉兆銘當時年事已高，仍特地親自現身中環海濱力撐「兒子」，現場力挺黎明的舉動令人動容，足見這份跨越幾十年的師徒與父子情誼有多麼深厚。