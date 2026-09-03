陳凱琳親赴德國取經大談育兒觀　稱家中極少講No字認同開放式教育

早前藝人陳凱琳的三名兒子在戲院欣賞電影期間，疑因為喧嘩及踢凳致其他觀眾不滿，完場時一名女觀眾涉嫌向其6歲二仔「淋Cream」，陳凱琳於翌日報警備案，因而引爆全城熱話。近日陳凱琳為ViuTV節目《孩子，你怎樣長大？》擔任主持，在鏡頭前大方分享自己的育兒理念。



陳凱琳上節目大方分享其育兒觀 。（《孩子，你怎樣長大？》節目圖片）

兒子頭部疑遭倒忌廉，陳凱琳即時求助職員！（IG截圖）

堅信鼓勵最緊要，家中極少講No字

陳凱琳在節目中透露，自己和兄弟姊妹從小在父母給予極大自由度的環境下成長，擁有非常快樂的童年。她坦言教育理念深受原生家庭影響，直指在家中甚少聽到「不（No）」這個字。因此也將這套模式套用在兒子身上，她深信鼓勵對小朋友成長至關重要：「我依家點教我嘅小朋友？我會同佢哋講，你哋想做到、你哋努力，一定會達到你嘅夢想同目標，希望我可以一樣俾到呢份支持同鼓勵小朋友。」

陳凱琳透露自己從小在父母給予極大自由度的環境下成長。（《孩子，你怎樣長大？》節目圖片）

家中好少「No」這個字。（《孩子，你怎樣長大？》節目圖片）

親赴德國取經極認同開放式教育

節目中陳凱琳親赴德國柏林探討當地的教育模式。對比精英主義、步伐急促的教學模式，陳凱琳坦言更傾向於德國那種讓孩子在輕鬆愉快中學習的氛圍。她非常認同當地給予小朋友選擇權的做法，認為愉悅的環境能啟發孩子自發探索，更強調「給予自由並不等同放縱」，直指德國教育雖然看似開放，但當中其實是有規矩的。

陳凱琳極認同開放式教育。（《孩子，你怎樣長大？》節目圖片）

「自由教育」言論惹兩極反應

不過，這套「自由教育」觀點一出，隨即引來網民兩極反應。不少網民將其理念聯想到早前的戲院風波，質疑過度自由等同放縱，紛紛留言：「公共場合唔影響人係基本禮貌」、「冇規矩只會害咗個仔」、「德國放養唔係咁教」。不過亦有媽媽級網民力撐陳凱琳，認為多鼓勵少責罵才是正面教育：「讚賞教育好好，支持Grace」、「小朋友最緊要童年開心，唔好死板」。

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）與視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚，兩人「四年抱三」先後誕下三個可愛兒子，組成幸福的一家五口家庭。（IG/@ghlchan）