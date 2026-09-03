何超瓊獲賭王何鴻燊欽點接班　創業大賺600萬接手家業月薪僅10萬

近日賭王何鴻燊二房長女、信德集團行政主席何超瓊作客京東集團創始人劉強東妻子章澤天主持的播客節目，身為「天機公關」創辦人的何超瓊，年輕時曾一手策劃香港電影頒獎禮及多個大型音樂活動，對各種商業活動的台前幕後極為熟悉，她在節目中直言現代偶像的定義早已與過去大相徑庭。何超瓊更大爆接班秘辛，親揭當年獲父親何鴻燊邀請回家族企業掌舵背後的故事。



何超瓊作客章澤天主持的播客節目。（影片截圖）

何超瓊回憶童年時的家庭生活。（影片截圖）

創業一單即賺600萬港元 接手家業僅月入10幾萬

談及昔日的創業歷程，何超瓊憶述當年帶領「天機」公關公司，為一個大型地產項目統籌全年的公關推廣企劃。她憑藉強大人脈，成功邀請到周潤發、梁朝偉、梅艷芳等八位頂級巨星參與，短短一年內便進帳600多萬港元。

何超瓊當年一個公關企劃能邀請到八個全香港最有名的明星。（影片截圖）

其父親何鴻燊在審閱過這份商業方案後，大為賞識，主動開口邀請她加盟家族企業信德集團。不過，當時的何超瓊並沒有立刻答應，反而問父親：「你要給我多大的工資？」何鴻燊承諾讓她直接擔任董事局成員，並開出10幾萬港元的月薪。何超瓊笑言，當時自己根本不敢向父親坦白剛剛獨立創業賺了600萬港元的事實，深怕對方會覺得她態度過於高傲。

對於賭王的邀請，何超瓊的反應是：「你要給我多大的工資？」（影片截圖）

入職2年撕掉「掛名千金」標籤

何超瓊亦在節目中談及了與父親的相處點滴，透露自己自17歲起便跟隨何鴻燊出席各大社交場合，早早接觸商界與演藝圈名流。針對外界多年來傳言「父親強行阻止她修讀心儀科系」，她親自闢謠，澄清當年考進瓦薩學院修讀英國文學與戲劇專業後，何鴻燊只是耐心地與她深入剖析未來人生方向，最終是她自己決定接受父親建議，選擇走向更具挑戰性的現實舞台。

何超瓊初入信德時，月薪10幾萬。（影片截圖）

入職信德集團初期，父親何鴻燊僅賜予她董事頭銜而未指派具體職務，但她拒絕當「只拿薪水不做事的掛名千金」。面對老員工的磨合挑戰，她主動成立企業事業部，憑實力於兩年內迅速掌握集團整體營運，成為全公司唯一能向父親完整匯報業務動態的人。她感嘆指出：「不是生在豪門就是幸運，你也要去爭取，提供你的價值，不然你可能也沒有機會。」

何超瓊花費兩年不到的時間，就成為全公司唯一能向父親何鴻燊完整匯報業務動態的人。（影片截圖）

慨嘆現代偶像淪流水線產品

何超瓊在節目中還大方分享了她親歷香港娛樂圈變遷的所見所聞。她直指80年代的巨星極具真材實料，並以張國榮與梅艷芳為例，強調當年的明星並非單靠歌藝取勝，而是憑藉與生俱來的獨特魅力與真性情征服大眾。那時候的藝人根本不需要形象顧問或經紀公司進行設計，每個人都擁有鮮明的性格與形態，穿甚麼服飾就能帶動甚麼潮流，完全展現出高度的個性化。

何超瓊回憶黃金年代的香港每個明星都擁有鮮明的性格與形態。（影片截圖）

何超瓊直言80年代的巨星全因自身具備極強的個人魅力與藝術水平才出名。（影片截圖）

然而，她觀察到自2000年起，業界生態發生了巨變，藝人形象開始由公司統一策劃及打造，逐漸趨向流水線般的公式化。無論是日常穿搭、公開發言抑或待人接物，全部經過幕後團隊的精密計算，令現今的藝人更像是一件標準化產品。何超瓊認為，現代偶像的定義已經截然不同，完全是經由一番精密包裝打造出來的。

可是到了2000年起，演藝圈生態發生了巨變。（影片截圖）

何超瓊解釋當初偶像的定義。（影片截圖）

何超瓊稱現在的偶像猶如流水線生產的標準化產品。（影片截圖）

與梅艷芳張國榮深交三十載

作為那個黃金時代的親歷者，何超瓊在播客中娓娓道來她與張國榮、梅艷芳等人長達三十年的深厚情誼。她憶述，當年每逢元旦凌晨三點，這群知心好友必定會風雨不改地齊聚於文華東方酒店共進早餐。大家在毫無防備的狀態下坐在一起暢所欲言、閒聊八卦，甚至互相點評彼此的穿搭品味，享受著極其純粹的相聚時光。

何超瓊稱當年大家都會在元旦凌晨三點聚餐吃早飯。（影片截圖）

何超瓊稱當年大家的情誼非常純粹，會圍坐在一起暢談心事、分享八卦以及評點時尚穿搭。（影片截圖）

事實上，年輕時的何超瓊曾一手創立「天機公關公司」，親自策劃過香港電影頒獎禮以及音樂頒獎禮等多項大型演藝盛事，與影視行業的台前幕後關係非常密切，也因此讓她有幸親眼見證了那個最輝煌的演藝黃金時代。

何超瓊與賭王何鴻燊為張國榮頒獎。（影片截圖）