陳柏熹遇車禍嚴重毀容激罕現身　花300萬歷經7次手術逐步走出陰霾

香港時裝界盛事、第三屆「香港時裝薈」開幕節目《VIRTUOSE：高級訂製服的藝術 2026》9月1日假香港故宮文化博物館隆重舉行。著名時裝品牌MOISELLE太子爺兼創作總監陳柏熹（Harris）亦有盛裝出席。陳柏熹接受傳媒訪問時透露，雖然早前已接獲大會邀請，但直到星期一才真正落實會現身。陳柏熹坦言，主要是未知自己心理上是否已完全準備好面對群眾，但為表支持香港政府推動時裝與文化的盛典，以及力撐一班同行，最終決定親身到場見證。

陳柏熹近照。（IG＠_harris_chan_）

陳柏熹克服心理關口力撐時裝薈。（IG＠_harris_chan_）

歷7次面部重建手術重拾自信。（IG＠_harris_chan_）

花300萬經歷7次面部手術。（IG＠_harris_chan_）

現狀態更加自然自信。（IG＠_harris_chan_）

陳柏熹走出毀容陰霾力撐香港時裝薈

回顧陳柏熹的康復之路，絕對是歷盡艱辛。2023年8月，他在深圳乘搭高鐵時遭遇嚴重意外，落車時被一架駛過的電瓶車猛烈撞倒。這場車禍導致他的鼻子撞歪、左邊臉顴骨嚴重受傷，甚至連肋骨亦有骨裂，面部嚴重毀容。突如其來的身心創傷令他情緒一度陷入谷底，外貌的巨變更讓他不敢照鏡、不想見人，期間甚至惹來外界對他容貌變化的不同傳聞。

經過漫長且痛苦的治療，花費近200至300萬港元、經歷了6次大大小小的重建手術後，陳柏熹終於在去年10月走出陰霾。當時他藉着舉辦生日派對，在父母及好友的陪伴下勇敢公開會見傳媒，首度親自交代車禍經過，澄清謠言。

去年生日與父母，好友一起慶生，還公開見傳媒交代事件的經過。（IG@_harris_chan_）

陳柏熹秘密接受第7次面部重建

而陳柏熹現時的容貌與去年首度復出時相比略有不同，狀態顯得更加自然自信。原來，他在今年3月底已秘密接受了第7次重建手術。陳柏熹透露，對今次的手術效果感到相當滿意，更如釋重負地笑言：「個人開心咗好多！」他坦言，早前曾對外宣稱不再做手術，但醫療團隊一直與他保持聯繫：「期間醫生不間斷咁搵我，問我係咪真係唔做？佢哋話諗到方法去做，叫我畀多次機會自己啦。後來佢哋愈嚟愈有信心，咁我望下塊鏡，做啦！」

陳柏熹指第7次手術於3月底順利完成，為了安全起見，特意休養了半年等待情況完全穩定，才再度公開露面。至於未來是否還需開刀？他輕鬆表示：「之後會有小手術跟進，但唔急嘅，都係一啲調整嘅嘢，幫助呼吸嘅！」