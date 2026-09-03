資深演員劉兆銘離世 享年94歲 生前七病纏身 長者常見慢性病一覽

縱橫演藝界逾半世紀的香港資深演員劉兆銘（Ming Sir）昨晚驚傳逝世，享年94歲。其死訊已由資深藝人丁羽親口證實。劉兆銘以精湛演技與深厚底蘊，奠定了他在香港影壇舉足輕重的地位；惟晚年多病纏身，需以輪椅代步。一代老戲骨的離世，實為演藝圈的一大損失。到底長者於晚年易患上哪些疾病？下文為大家深入探討。

劉兆銘除了是著名演員，亦是香港最早期遠赴法國習舞之人、香港舞蹈界的開荒者之一（影片截圖）

被尊稱為「Ming Sir」的劉兆銘是香港殿堂級老戲骨，更是本地現代舞先驅。1931年出生的他自幼經歷戰亂，年輕時為追尋舞蹈夢想，不惜在郵輪當艙底工人以換取赴法留學的機會。回港後曾任無綫電視（TVB）舞蹈主任及藝訓班導師，周潤發、梁朝偉等巨星皆曾受教於他，其深厚的藝術造詣更讓他獲頒香港演藝學院榮譽院士。

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劉兆銘年輕時曾獲獎學金漂洋過海到法國學習芭蕾舞，成為首位為法國舞蹈家編舞的華人，亦曾任比利時國家芭蕾舞團舞者及編導。

Ming Sir曾獲香港演藝學院頒授榮譽院士榮銜

1979年，48歲的Ming Sir獲徐克賞識以電影《蝶變》正式入行，為港人留下無數經典角色。電影方面，他在《倩女幽魂》破格反串的「樹妖姥姥」及《笑傲江湖》的「岳不群」堪稱影史絕唱；電視方面，他演活了《射鵰》與《神鵰》中慈悲為懷的「一燈大師」，精湛多變的演技為他贏得TVB「萬千光輝演藝人大獎」。

劉兆銘在《倩女幽魂》中飾演姥姥（影片截圖）

現實中的Ming Sir是圈中著名的「愛妻號」，2012年喪妻後對他打擊極大，曾一度淡出幕前並從此茹素。《香港01》記者前年年底聯絡Ming Sir，他提到自己晚年飽受7種病痛困擾，但拒絕透露詳細情況：「七樣病講五樣都講好耐，我而家講嘢都要唞啖氣。」

2020年ViuTV劇集《歎息橋》成為其影視遺作。直至2026年9月2日，縱橫演藝圈半世紀的Ming Sir傳出辭世消息，享年94歲，但他不朽的大師風範將永遠留在香港觀眾心中。

Ming Sir在2020年參演ViuTV劇集《歎息橋》後淡出幕前（《歎息橋》劇照）

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長者四大常見慢性病要小心

長者身體機能難免下降，不少慢性病會在不知不覺間悄悄找上門。及早認識並防範慢性疾病，是守護健康的第一步。

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高血壓

高血壓是香港長者最普遍的慢性病之一，可怕之處在於初期幾乎毫無病徵。長期血壓過高會不斷對血管壁造成損害，若不加以控制，隨時會引發中風、心臟病或腎衰竭等致命併發症。

長者高血壓三大成因是什麼？ ．血管老化變硬：伴隨年齡遞增，血管壁會逐漸失去彈性並變得僵硬。當心臟泵血時，僵硬的血管無法有效擴張來緩衝血流壓力，導致血壓顯著升高。

．長期高鈉飲食：長者幾十年來若習慣進食過鹹的食物或多醬汁的菜式，攝取過多的鈉質會令身體積聚過量水分。這會直接增加全身的血液量，進而加重血管壁的壓力。

．肥胖與缺乏運動：步入老年後新陳代謝減慢，容易出現中央肥胖。過多的脂肪會增加心臟泵血的阻力與負荷；而長期缺乏運動亦會令血管提早失去彈性。

在預防高血壓方面，長者應嚴格實行低鈉飲食，減少使用食鹽、豉油等高鹽調味料，並盡量避免進食鹹魚、臘腸或罐頭等醃製食品，改用蔥、薑、蒜等天然香料提味。在腎功能正常的情況下，多進食富含鉀質的蔬果（如番茄、香蕉和菠菜），有助身體排走多餘的鈉質。

同時，長者切勿等到頭暈不適才正視，應在家中備置電子血壓計並養成定期量度的好習慣，以便及早察覺異常並尋求醫療協助。

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糖尿病

糖尿病會令血液中的糖分長期偏高，損害全身血管和神經線，嚴重的會導致俗稱「糖尿眼」的視力衰退、「糖尿腳」甚至需要截肢，亦會大大增加心臟病發的風險。長者新陳代謝減慢，容易流失肌肉。由於肌肉是消耗血糖的主力，肌肉變少加上脂肪積聚，會令身體產生胰島素阻抗，即細胞對胰島素的反應變得遲鈍，拒絕吸收糖分。

為了保留肌力，長者應持續規律的運動，培養每週至少五天、每天約三十分鐘的中等強度帶氧運動習慣，例如平地急步行及打太極，這不僅能幫助消耗體內多餘的糖分，更能有效提升細胞對胰島素的敏感度。

飲食方面，長者應盡量跟隨三低一高（低糖、低脂、低鹽及高纖維）的飲食原則，減少進食精製澱粉如大量白飯、白麵包等，改為多吃全穀物及豐富的新鮮蔬菜。

除此之外，長者亦應善用醫療券或政府的「慢病共治計劃」，每年定期抽血檢驗空腹血糖及糖化血色素。

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心血管疾病

隨着年紀增長，身體的血管壁會逐漸失去彈性、變厚變硬，加上血液中的壞膽固醇和脂肪長年累月在血管內壁積聚，形成斑塊，導致血管通道逐漸收窄甚至阻塞。同時，長者新陳代謝減慢，若本身已患有高血壓或糖尿病，這些慢性病會進一步加速破壞血管內皮細胞，令誘發冠心病、心肌梗塞或中風的風險大幅飆升。

要有效預防心血管疾病，長者需嚴格控制三高（高血壓、高血糖、高膽固醇）。飲食上應奉行低脂及低鹽原則，減少進食肥肉、動物內臟及油炸食物，多吃燕麥、新鮮蔬果及深海魚類；同時必須徹底戒煙，以免煙草中的有害物質直接損害血管。

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骨質疏鬆症

骨質疏鬆症會令骨骼變得脆弱，即使只是輕微的碰撞或跌倒，都極容易導致骨折，特別是髖骨和脊椎。年歲漸長，骨骼的新陳代謝會出現「入不敷支」的失衡狀態，舊骨質流失的速度遠超新骨質生成的速度。特別是女性在更年期後，體內雌激素水平急跌，會失去保護骨骼的屏障，令骨質加速流失。

由於骨質流失沒有明顯痛楚，及早預防便需從日常飲食著手，應多進食富含鈣質的食物，包括低脂牛奶、加鈣豆漿、硬豆腐、沙甸魚及深綠色蔬菜等。

不過單靠補鈣並不足夠，身體還需要維他命D來協助吸收鈣質，長者可在陽光較溫和的時段如清晨或黃昏，到戶外曬約15至20分鐘太陽，讓皮膚自然合成維他命D，有效鎖住骨骼營養。

面對高血壓、糖尿病、心血管疾病及骨質疏鬆症這四大常見的健康挑戰，預防與及早介入永遠是最有效的應對策略。各位老友記只要在日常生活中堅持三低一高的均衡飲食、保持恆常運動及心境開朗，便能為身體築起最堅實的防線。