黃日華65歲壽宴譚詠麟關禮傑齊到賀　特大壽桃配足球蛋糕盡顯心思

黃日華（華哥）從影多年，憑《射鵰英雄傳》的郭靖及《天龍八部》的喬峰等經典角色，深得幾代電視迷喜愛。近年華哥大幅減產，悠然享受半退休生活，明日（4日）正式喜迎65歲大壽！一眾圈中星級好友日前已迫不及待搶先為他預祝壽辰，現場歡聲笑語、盛況空前！

星光熠熠。（IG@ngkalokcarlo）

搭晒膊頭，感情超好！（IG@ngkalokcarlo）

明星足球隊齊腳慶生

由吳家樂在社交媒體分享的熱鬧合照可見，今次預祝生日聚會特別擺足至少兩圍大枱，星光陣容相當龐大！出席者全為「香港明星足球隊」的骨幹成員，包括「校長」譚詠麟、鄧兆尊、關禮傑、張兆輝、洪天明等，足見華哥在演藝圈極好人緣與頂尖地位。眾兄弟除了用心準備特大生日壽桃祝賀外，更特別定制了一個精緻的足球造型水果蛋糕，既契合華哥幾十年如一日熱愛足球的硬朗形象，亦足見手足之間的深厚心思。吳家樂亦感性留言送上祝福：「黃日華<華哥>生日快樂，身體健康，心想事成。」

華哥笑到見牙唔見眼。（IG@ngkalokcarlo）

「校長」譚詠麟亦有出席。（IG@ngkalokcarlo）

鄧兆尊、吳家樂。（IG@ngkalokcarlo）

全晚笑容滿面

相中所見，65歲的黃日華身穿簡單休閒服，全程神采奕奕、笑容滿面，與一眾好兄弟有講有笑，心情大靚。雖然近年已淡出幕前少有演出，但華哥的半退休生活依然多姿多彩，除了私下頻頻與老友聚會交流，亦不時隨明星足球隊落場踢波，展現出活力十足的健康一面。

睇得出感情都好好。（IG@ngkalokcarlo）