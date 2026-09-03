張柏芝心痛二仔Quintus發燒死撐返學　「投訴」名校校長太嚴格

現年46歲的演藝圈著名「廿四孝好媽媽」張柏芝，多年來獨力悉心照顧三個兒子。昨日（9月2日），張柏芝於社交平台上載了一條最新的短片，大爆14歲的二仔謝振南（Quintus）即使身體嚴重不適、出現發燒發冷的病徵，依然堅持要抱病上學。車上的張柏芝在鏡頭前忍不住連番唉聲嘆氣，眼神中充滿著無奈與萬分心痛。



Quintus同張柏芝十足餅印一樣，完美遺傳了媽咪的深邃美貌。（IG截圖）

Quintus側臉神似年輕版謝霆鋒。（IG@joshuacheung.pho）

叮囑愛兒切勿死撐 疑投訴校長規定過嚴

在長約一分鐘的影片中，14歲的謝振南（Quintus）發燒兼發冷，整個人毫無精神且身體虛弱地靠坐於副駕駛座位上。隨後張柏芝無奈透露，兒子即便重病亦不敢請假，全因校方的嚴格考勤規定，直言「冇辦法，校長要求話出席得多少得多少」，讓她禁不住替現今學童深感體力與學業壓力過大，有感而發地慨嘆：「依家啲小朋友真係辛苦！」

張柏芝9月2日開車送發燒的二仔謝振南Quintus返學。（IG截圖）

張柏芝疑投訴校長太嚴格，嘆依家啲小朋友真辛苦。（IG截圖）

張柏芝叮囑Quintus「唔好死撐」，有問題就去Sick Room（醫療室）。（IG截圖）

雖然遵循學校指令讓兒子上學，但張柏芝全程心繫愛兒狀況，於車上以溫柔又焦急的語氣，不斷告誡Quintus萬萬不可硬撐，叮囑他：「唔好死撐，真係病就要去Sick Room（醫療室）！」她更向兒子表示，自己已預先向學校護士打招呼，要求對方密切監察Quintus的身體變化，一旦情況轉差必須立刻致電通知，以便自己第一時間折返學校接他睇醫生，盡顯了無微不至的母愛。

第二日（9月3日）再送Quintus返學時，張柏芝詢問兒子身體狀況是否有所好轉：「Are you OK?」（IG截圖）

就讀頂尖星二代名校ICS 每年學費高達32萬

據了解，謝振南目前就讀於沙田石門的知名國際學校——基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS），張柏芝大仔謝振軒（Lucas）亦曾是該校學生。該校於1992年創辦，採用美式教育課程，以校風嚴謹及著重全人發展聞名，一直備受本港娛樂圈星級父母青睞。除了張柏芝兩子外，毛舜筠的女兒、蔡少芬與張晉的女兒、姚嘉妮的子女、洪天明與周家蔚的兒子，以及梁錦松與伏明霞的長女均曾入讀。根據網上公開資料顯示，該校的全年學費約介乎148,400港元至328,500港元不等，屬頂尖的名門星級學府。