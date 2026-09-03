張致恒罕談照顧自閉ADHD兒辛酸　曝光日常：二仔自殘咬至滿嘴血

藝人張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）婚後育有四子，一家六口頻頻陷入經濟困境。近日張致恒接受網上節目《健康嗎》訪問，首度痛心剖白二仔張天牧確診自閉症及過度活躍症的心路歷程。然而，另一邊廂雯雯連日來繼續於社交平台「放負」，痛訴家中遭 Cut電、一年搬一次屋及三個小朋友相繼發燒等絕境，甚至絕望表示「4個分開先係負責任」，與張致恒談及次子「牧牧」期間數度哽咽落淚形成強烈對比。

張致恒無視網絡酸言：「只想我死前他學懂自理」（YouTube＠健康嗎 Health Code）

二仔張天牧患有自閉及ADHD。（YouTube@健康嗎 Health Code）

「浪子回頭」為護子

面對網民質疑他是在刻意建立「好爸爸人設」，張致恒直言已經看開：「任何人講任何說話我都無所謂，可能有人會覺得你扮好爸爸，但我只知道，只要我啲仔覺得我係一個好爸爸，就已經足夠。」只要一講到照顧兒子的辛酸，眼淚就忍不住掉下來。如今他做任何事都會先考慮家人的感受，認為生下孩子就必須負責到底，保護他們直到有獨立能力為止。

張致恒表示不想帶二仔出街，也是因為想保護兒子不影響他人。（YouTube@健康嗎 Health Code）

心酸日常曝光：自殘咬至滿嘴血

節目中，張致恒談及照顧二仔的辛酸時難掩心痛，透露兒子情緒急躁。由於不懂得表達痛苦，次子曾因手足口病導致嘴巴潰爛，卻只能一直用手刮，刮到滿嘴是血，這一幕讓作為父親的張致恒痛心疾首。兒子也曾於睡夢中將便便抹滿整面牆，甚至有撞頭、咬自己等自傷行為，讓他每次帶兒子出門都極度緊張。為了養活一家六口，張致恒現時除了在物流公司擔任搬運工人，亦積極接洽商演。面對網民勸他「正正經經打份工」，他直言自己已非當年不計後果的大男孩：「生咗小朋友出來，你就一定要負責，真係好累，近呢三四年白髮都吐晒出嚟！但被別人講兩句又不會死，最緊要可以賺多些錢保障屋企。」

談及對兒子的期盼，張致恒更於訪問中數度哽咽落淚，心痛坦言最擔心自己離世後兒子無法自理：「我係一個好眼淺嘅人，一講到重點我就想喊，好怕佢不懂得照顧自己，怕人地去排擠佢。好希望我死之前，可以見到佢有一個正常嘅生活，識得自己去廁所、食飯、自理。」他表示得知兒子患病後已決定放下自我，全力輔助兒子成長。

兒子因患上手足口病，嘴爛了但不識講，用手持續抓嘴巴致全身血。（YouTube@健康嗎 Health Code）

兒子因患上手足口病，嘴爛了但不識講，用手持續抓嘴巴致全身血。（YouTube@健康嗎 Health Code）