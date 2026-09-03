陳國邦憶昔日制水行6層樓擔水　夥Billy仔柿柿助陣宣明會慈善跑

由世界宣明會於2015年在美國發起的「Global 6K for Water」慈善跑步，致力為缺水地區籌集資金，改善水利設施，為貧困孩子帶來清潔食水和希望。這項別具意義的全球跑步盛事，每屆均獲不少演藝界名人親身支持，而第三屆香港「Global 6K for Water」將於明年1月10日假西九文化區再度展開，這次同樣獲演藝界支持，陳國邦、參演電視劇《反起跑線聯盟2》的童星徐立德（Billy仔）及人氣YouTuber柿柿一同為活動擔任大使，早前他們已為「Global 6K for Water」拍攝活動宣傳片及海報。

香港世界宣明會主辦 第三屆「Global 6K for Water」慈善跑步。（公關提供）

陳國邦憶「行足六層樓」擔水

向來喜愛跑步的陳國邦，早前於個人社交平台發表行為藝術作品「陪你24」，以影片記錄一趟240公里的街跑過程，而他亦因此成了這次的活動大使：「呢個活動實在係一個非常巧合嘅緣份。」他在孩童時期亦經歷過香港制水：「個個家庭都係咁做，等到供水時間，就盡量攞多啲唔同器具裝多啲水。嗰時我住喺唐六樓，每次攞水都要上落六層樓梯，無論對大人定小朋友，體力消耗都係最大嘅難關。」陳國邦表示如果每日都要為食水擔心，已經是生存問題：「我其實唔知點答呢個問題，要生存，唯有面對，直至無能為力。」

陳國邦憶「行足六層樓」擔水 。（公關提供）

陳國邦號召全港藝人拿水桶跑步

宣明會的「Global 6K for Water」旨在喚起人們對水利衛生，以及孩童在取水期間可能遭受的危險，陳國邦坦言活在城市的人已經比較幸福，實在很難與下一代討論這些問題：「如果有呢類型嘅新聞，我都會借機畀下一代知道，我哋而家擁有嘅，有幾咁幸福。」因為他認為藉着這類型的活動，除了可以讓一家人更團結，亦可以培養下一代的同理心：「如果有機會，一家人一齊出動去慈善活動，真係非常好。」陳國邦笑謂，如果可以由宣明會號召全港藝人拿着水桶跑六公里，以影片紀錄作宣傳，相信能讓更多人關注缺水問題。

陳國邦號召全港藝人拿着水桶跑六公里 。（公關提供）

Billy仔大讚柿柿姐姐好叻

這次與童星Billy仔及人氣YouTuber柿柿合作，陳國邦透露平日亦有觀賞YouTube片，最多是教泰文的頻道，他又大讚YouTube的出現是個非常好的現象：「就好似多咗幾百萬個電視頻道咁，不過我暫時都係享受睇人哋嘅頻道，暫時冇諗要開自己嘅Channel。」Billy仔大讚柿柿姐姐好叻，亦希望自己有日也可以成為正面的Influencer：「我好鍾意做運動，如果有自己嘅 YouTube Channel，我想同大家分享自己成為運動員嘅過程同點滴。」

Billy仔大讚柿柿姐姐好叻。（公關提供）

Billy仔獲劉偉恆導演與周家怡鼓勵參與

首次與香港宣明會合作的Billy仔，特別為這次的「Global 6K for Water」練跑：「因為我之前冇參加過任何馬拉松，今次我會同爸爸、媽媽，仲有兩歲嘅細佬一齊跑，希望可以教育細佬要珍惜食水。」Billy仔特別感謝過去的宣明會大使劉偉恆導演與周家怡的鼓勵，讓他有機會身體力行，令更多人知道非洲孩童的需要：「如果每日要行六公里攞水，肯定好辛苦，應該中途會想放棄，但係如果成家人都要靠我攞水，就點都會堅持。諗到每日要為食水擔心，我應該會好唔開心，冇得返學，少咗校園生活，又冇得同同學溝通，就算唔開心都冇得同人傾訴。」

Billy仔獲劉偉恆導演與周家怡鼓勵參與。（公關提供）

柿柿用20萬訂閱影響力傳遞正能量

至於擁有逾20萬訂閱的人氣YouTuber柿柿，最希望能善用自身的影響力，傳遞有價值的訊息：「當我了解咗宣明會呢個活動背後嘅意義，又點樣直接改善一位小朋友嘅生活嗰陣，我深受打動，好想同大家一齊參與、體驗。今次係一個好寶貴嘅機會，畀我實實在在落場，感受嗰啲缺乏妥善水資源嘅非洲居民係點生活，希望藉此可以令大家更關注呢個全球水資源嘅問題。」特別是她知道當地孩童每日至少來回步行六公里取水，最終得到的水依然充滿細菌、昆蟲，對柿柿來說是極大的衝擊。柿柿期望透過這次親自挑戰這6公里路程的真實過程，讓觀眾即使隔著螢幕，也能直觀地感受這份重量：「對我而言，這種真實嘅共鳴遠比一句冰冷嘅公益口號或完美嘅包裝，更能帶來深遠嘅影響。」

柿柿用20萬訂閱影響力傳遞正能量。（公關提供）

柿柿盼以真實共鳴取代冰冷口號

她又表示平日亦有打Pickleball及排球等運動習慣，所以不會刻意加操：「我反而覺得六公里呢個距離好巧妙，唔太長又唔太短，係大家都有能力完成嘅目標！」另外，柿柿分享下半年工作安排，除了繼續做綜藝訪談節目《柿時柿刻》，亦積極向演藝事業發展：「希望讓各領域嘅觀眾見到更多元、立體嘅柿柿。當然還有非常重要的一項計畫，我將會參加2027年香港世界宣明會舉辦的 G6K 慈善跑！」

第三屆香港「Global 6K for Water」將於1月10日假西九文化區藝術公園舉行，屆時陳國邦、Billy仔及柿柿亦會落場參與，邀請每位有心有力的香港人齊來參與Global 6K，全球約定，跑出水源希望！現已接受報名，名額有限，把握機會為世界水資源問題出一分力！