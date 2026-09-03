孫千是誰？《早春晴朗》尚之桃　10點認識「東北全智賢」長腿女神

在Netflix同步播的內地都市情感劇《早春晴朗》熱爆，飾演女主角「尚之桃」的孫千憑藉極具真實感的生活流演技，被網民大讚表現出色，收穫大量關注。劇中的她將一個從小城市隻身到大都市打拼、歷經職場挫折仍咬牙堅持的「北漂」演得淋漓盡致。從剛出道時的青春校園劇到如今能獨挑大樑的都市劇，這位深受觀眾喜愛的29歲女演員，因顏值與長髮被封為「東北全智賢」，究竟她有着怎樣的成長軌跡？以下10個關鍵點帶你深度認識孫千。



孫千在《早春晴朗》中飾演女主角「尚之桃」，憑藉極具真實感的生活流演技，被網民大讚表現出色，收穫大量關注。（微博@孫千工作室）

孫千在《早春晴朗》中飾演女主角「尚之桃」憑藉極具真實感的生活流演技再次收穫大量關注。（微博@孫千工作室）

1.哈爾濱出生，骨子裏豪爽與直率：孫千於1997年4月18日出生於黑龍江省哈爾濱市，帶有東北人特有的直率與真誠。不論片場或是社交平台都毫無偶像包袱，貼地的形象深得觀眾喜愛。

孫千於1997年出生於黑龍江省哈爾濱市，帶有東北人特有的直率與真誠。（微博@孫千）

孫千於1997年出生於黑龍江省哈爾濱市，帶有東北人特有的直率與真誠。（微博@孫千）

2.七年專業芭蕾舞功底，磨練頑強意志：進入娛樂圈前，孫千在北京舞蹈學院附中接受長達七年的專業芭蕾訓練，不僅鍛鍊了她吃苦耐勞、敢於堅持的頑強性格，也為她日後在鏡頭前展現優雅的肢體語言打下了堅實基礎。

進入娛樂圈前，孫千在北京舞蹈學院附中接受長達七年的專業芭蕾訓練。（微博@孫千）

3.172cm修長身材，天然的鏡頭氣場：得益於舞蹈訓練與優越基因，高挑身形令她鏡頭前氣場十足，無論職場套裝或是休閒穿搭都能輕鬆駕馭。

得益於舞蹈訓練與優越基因，孫千擁有了172公分的身高與長腿，絕佳的身材比例成為優質衣架。（微博@孫千）

孫千擁有了172公分的身高與長腿，絕佳的身材比例讓也成為天然衣架。（微博@孫千）

4.中央戲劇學院科班出身，基本功紮實：大學畢業於中央戲劇學院表演系，四年的系統化科班訓練，讓她對角色的心理脈絡與台詞功底有了深厚理解。她在表演時非常注重人物的細節堆疊與生活化表達，不流於表面張揚，而是靠內在情緒感染觀眾。

孫千畢業於中央戲劇學院表演系，表演基本功紮實。（微博@孫千）

5.封「東北全智賢」，清冷顏值具高辨識度：孫千剛出道時就因清冷輪廓、灑脫氣質以及神似韓國巨星全智賢的側顏線條備受媒體與網友關注，甚至獲得了「東北全智賢」的稱號。不過她不願被美貌標籤束縛，持續以作品證明實力。

孫千剛出道時就因清冷輪廓、灑脫氣質以及神似韓國巨星全智賢的側顏線條獲封「東北全智賢」。（微博@孫千）

韓國女星全智賢（STONEHENgE）

6.《風吹半夏》「野貓」一角爆紅，展現演技爆發力：孫千於2022年播出的內地劇《風吹半夏》飾演敢愛敢恨的「野貓」高辛夷，把角色的叛逆熱烈與柔軟心思演繹得淋漓盡致。就算跟趙麗穎等資深演員對戲亦毫不怯場，成功擺脫過往「校園甜妹」的既定印象。

孫千憑藉《風吹半夏》中「野貓」一角爆紅，展現演技爆發力。（微博@孫千）

7.精準選劇本眼光，專挑「貼地」都市題材：孫千揀選劇本極有主見，從早期的青春喜劇《快把我哥帶走》、《風犬少年的天空》到現象級都市劇《我在他鄉挺好的》、《早春晴朗》，作品多數貼近年輕人的現實處境，容易令觀眾產生共鳴。

孫千（右）出演的《快把我哥帶走》貼近年輕人的現實處境，容易令觀眾產生共鳴。（微博@電視劇快把我哥帶走）

孫千（左）出演的《我在他鄉挺好的》貼近年輕人的現實處境，容易令觀眾產生共鳴。（微博@電視劇我在他鄉挺好的）

8.敬業精神獲讚，為貼近角色敢於打破形象：孫千拍戲投入肯吃苦，每每提前做功課雕琢角色細節，亦願意素顏上鏡，敬業表現備受肯定。談及鮮少接拍古裝劇，她坦言要對觀眾負責，自認身形不適合仙氣古裝角色。

孫千拍戲投入肯吃苦，每每提前做功課雕琢角色細節，敬業表現備受肯定。（微博@早春晴朗官博）

9.私服穿搭風靡社群，成為年輕女性時尚標杆：除演戲之外，孫千私下穿搭時尚品味亦備受關注。她善於利用基礎單品如簡單的牛仔褲、基礎款T恤與復古單品打造慵懶高級的「自然隨性感」造型，成為不少女生的穿搭參考。

演戲之外，孫千私下穿搭時尚品味亦備受關注。（微博@孫千）

孫千善於利用基礎單品如簡單的牛仔褲、基礎款T恤與復古單品打造慵懶高級的「自然隨性感」造型。（微博@孫千）

+ 6

10.保持低調敬業，用作品說話的實力派：面對演藝圈的關注，孫千一直保持清醒低調，不靠緋聞炒作博熱度，而是習慣把所有心思放在鑽研角色上。由青春劇到獨挑都市大樑，她穩步踏上實力派演員之路。