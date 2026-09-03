Netflix《早春晴朗》懶人包！井柏然孫千6年禁忌地下情10大亮點

由井柏然、孫千領銜主演的內地都市職場情感劇《早春晴朗》，於8月下旬優酷首播，並同步登陸Netflix面向全球觀眾，播出後收視熱爆，討論度亦火速飆升，雖然網民評價兩極，但卻出現「愈多人講、愈多人睇」的狀況。



劇集改編自人氣網絡作家「姑娘別哭」的同名熱門小說，故事圍繞一間頂級廣告公司內的職場博弈，以及男女主角長達六年的秘密地下情。儘管部分觀眾質疑劇中職場線設定較為脫離現實，但劇集亦憑藉演員之間充滿張力的化學反應、精緻畫面氛圍與時尚感滿滿的角色造型收穫大量好評，本文將深度剖析《早春晴朗》的十大亮點。



由井柏然與孫千主演的內地都市職場情感劇《早春晴朗》，自開播後討論熱度飆升。（微博@早春晴朗官博）

看點1：改編自人氣原著

《早春晴朗》改編自作家「姑娘別哭」的同名熱門小說，劇版精準保留了原著中成年人情感拉扯的精髓，同時將男主角的「帶有危險吸引力的成熟男性魅力」人設稍作修飾，大幅提升了影視化的質感。

《早春晴朗》改編自同名小說，劇版精準保留了原著中男女主角成年人情感拉扯的精髓。（《早春晴朗》預告片截圖）

看點2：長達6年的職場禁忌地下情

男女主角在頂級廣告公司「凌美」展開了長達6年的隱秘戀情。兩人從「合則來，不合則散」的曖昧約定開始，在公司內部隱瞞關係，將職場階級不對等與私下極限拉扯的情感張力推至頂峰。

欒念（井柏然飾）、尚之桃（孫千飾）在頂級廣告公司「凌美」展開了長達6年的隱秘戀情。（《早春晴朗》預告片截圖）

看點3：小鎮女孩的大城市職場奮鬥記

孫千飾演的尚之桃出身一般大學，以零經驗闖入頂級廣告圈，憑藉一股咬緊牙關不服輸的韌勁，她從處處被挑剔的職場新鮮人，一路磨練成能獨當一面的策劃總監，過程真實又勵志。

孫千飾演的尚之桃出身一般大學，以零經驗闖入頂級廣告圈。（微博@孫千工作室）

看點4：毒舌鬼才上司對決純真小白兔

井柏然飾演的創意總監欒念高冷且嘴毒，對下屬要求極高；孫千飾演的尚之桃則帶有倔強的韌性。兩人從工作上的針鋒相對到私下的相互吸引，冷面毒舌欒念與小白兔尚之桃的交鋒賣點十足。

井柏然劇中飾演的創意總監欒念高冷且嘴毒，對下屬要求極高。（微博@早春晴朗官博）

孫千劇中飾演的尚之桃帶有倔強的韌性。（微博@早春晴朗官博）

看點5：雙向救贖與勢均力敵的愛

故事不只是單純的霸道總裁式的甜寵劇，更注重兩人在都市叢林中的心理成長。後期欒念放下高傲，從「冷面毒舌」一路變成「瘋狂追妻」，兩人在感情中從高低位不對等走向平等的勢均力敵。

劇集內容不只是單純的霸道總裁式的甜寵劇，更注重欒念、尚之桃在都市叢林中的心理成長。（微博@早春晴朗官博）

看點6：劉小北飾演溫柔暗戀者

劉小北飾演的孫遠翥是尚之桃的暗戀者。不同於欒念的高冷毒舌，孫遠翥溫柔細膩，而他的出現，也讓尚之桃與欒念之間原本就充滿拉扯的感情更加複雜。

劉小北飾演的孫遠翥是尚之桃的暗戀者。（微博@早春晴朗官博）

孫遠翥（劉小北飾）溫柔細膩，他的出現，讓尚之桃與欒念之間原本就充滿拉扯的感情更加複雜。（《早春晴朗》預告片截圖）

看點7：內地劇首設「親密指導」

《早春晴朗》是內地影視圈首部引入專業親密戲指導的劇集，劇組特別邀請台灣金馬女星蔡嘉茵擔任親密指導。在充分溝通與動作設計下，劇中多場親密床戲與吻戲鏡頭呈現得極具美感且自然，摒棄了刻板甜寵情節的生硬，讓觀眾看得心跳臉紅。

劇組特別邀請了台灣金馬女星蔡嘉茵擔任親密指導。（《早春晴朗》預告片截圖）

看點8：雨夜車內吻與床戰名場面

劇集中雨夜車廂激吻與雙人床戲片段在網絡瘋傳。畫面精準捕捉了演員試探時的呼吸與眼神，把成年男女之間隱秘、壓抑卻又無法克制的情感慾望展現得淋漓盡致。

劇集中雨夜車廂激吻片段精準捕捉了井柏然與孫千試探時的呼吸與眼神。（《早春晴朗》預告片截圖）

劇集中雨夜車廂激吻片段精準捕捉了井柏然與孫千試探時的呼吸與眼神。（《早春晴朗》預告片截圖）

劇集中男女主角的雙人床戲片段把成年男女之間隱秘、壓抑卻又無法克制的情感慾望展現得淋漓盡致。（微博＠早春晴朗官博）

看點9：精準戳中觀眾心窩的愛情金句

劇中金句頻出，如「要想不發生事故，就要保持安全距離」、「我們相愛過，但一個太高傲，一個太卑微」，精準勾勒出成年人愛情裡的克制與現實無奈。

劇集金句頻出，如「要想不發生事故，就要保持安全距離」。（《早春晴朗》預告片截圖）

劇集金句頻出，如「要想不發生事故，就要保持安全距離」。（《早春晴朗》預告片截圖）

看點10：廣告行業職場細節寫實 引發打工族共鳴

孫千穿著母親在老家買的「假Polo」面試，精準還原了職場新人求職時的窘迫。劇中還原反覆修改方案、同事推卸責任、職場精神壓迫等真實職場畫面；女主角連續多晚熬夜加班大翻身的橋段，令廣大打工族大讚「極度貼地」。

孫千穿著母親在老家買的「假Polo」面試，精準還原了職場新人求職時的窘迫。（微博@網癮少女豬寶）