Netflix《早春晴朗》懶人包！井柏然孫千6年禁忌地下情10大亮點
由井柏然、孫千領銜主演的內地都市職場情感劇《早春晴朗》，於8月下旬優酷首播，並同步登陸Netflix面向全球觀眾，播出後收視熱爆，討論度亦火速飆升，雖然網民評價兩極，但卻出現「愈多人講、愈多人睇」的狀況。
劇集改編自人氣網絡作家「姑娘別哭」的同名熱門小說，故事圍繞一間頂級廣告公司內的職場博弈，以及男女主角長達六年的秘密地下情。儘管部分觀眾質疑劇中職場線設定較為脫離現實，但劇集亦憑藉演員之間充滿張力的化學反應、精緻畫面氛圍與時尚感滿滿的角色造型收穫大量好評，本文將深度剖析《早春晴朗》的十大亮點。
看點1：改編自人氣原著
《早春晴朗》改編自作家「姑娘別哭」的同名熱門小說，劇版精準保留了原著中成年人情感拉扯的精髓，同時將男主角的「帶有危險吸引力的成熟男性魅力」人設稍作修飾，大幅提升了影視化的質感。
看點2：長達6年的職場禁忌地下情
男女主角在頂級廣告公司「凌美」展開了長達6年的隱秘戀情。兩人從「合則來，不合則散」的曖昧約定開始，在公司內部隱瞞關係，將職場階級不對等與私下極限拉扯的情感張力推至頂峰。
看點3：小鎮女孩的大城市職場奮鬥記
孫千飾演的尚之桃出身一般大學，以零經驗闖入頂級廣告圈，憑藉一股咬緊牙關不服輸的韌勁，她從處處被挑剔的職場新鮮人，一路磨練成能獨當一面的策劃總監，過程真實又勵志。
看點4：毒舌鬼才上司對決純真小白兔
井柏然飾演的創意總監欒念高冷且嘴毒，對下屬要求極高；孫千飾演的尚之桃則帶有倔強的韌性。兩人從工作上的針鋒相對到私下的相互吸引，冷面毒舌欒念與小白兔尚之桃的交鋒賣點十足。
看點5：雙向救贖與勢均力敵的愛
故事不只是單純的霸道總裁式的甜寵劇，更注重兩人在都市叢林中的心理成長。後期欒念放下高傲，從「冷面毒舌」一路變成「瘋狂追妻」，兩人在感情中從高低位不對等走向平等的勢均力敵。
看點6：劉小北飾演溫柔暗戀者
劉小北飾演的孫遠翥是尚之桃的暗戀者。不同於欒念的高冷毒舌，孫遠翥溫柔細膩，而他的出現，也讓尚之桃與欒念之間原本就充滿拉扯的感情更加複雜。
看點7：內地劇首設「親密指導」
《早春晴朗》是內地影視圈首部引入專業親密戲指導的劇集，劇組特別邀請台灣金馬女星蔡嘉茵擔任親密指導。在充分溝通與動作設計下，劇中多場親密床戲與吻戲鏡頭呈現得極具美感且自然，摒棄了刻板甜寵情節的生硬，讓觀眾看得心跳臉紅。
看點8：雨夜車內吻與床戰名場面
劇集中雨夜車廂激吻與雙人床戲片段在網絡瘋傳。畫面精準捕捉了演員試探時的呼吸與眼神，把成年男女之間隱秘、壓抑卻又無法克制的情感慾望展現得淋漓盡致。
看點9：精準戳中觀眾心窩的愛情金句
劇中金句頻出，如「要想不發生事故，就要保持安全距離」、「我們相愛過，但一個太高傲，一個太卑微」，精準勾勒出成年人愛情裡的克制與現實無奈。
看點10：廣告行業職場細節寫實 引發打工族共鳴
孫千穿著母親在老家買的「假Polo」面試，精準還原了職場新人求職時的窘迫。劇中還原反覆修改方案、同事推卸責任、職場精神壓迫等真實職場畫面；女主角連續多晚熬夜加班大翻身的橋段，令廣大打工族大讚「極度貼地」。