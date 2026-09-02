《早春晴朗》井柏然西裝穿搭天花板解析　自帶120套私服親自配搭

【Netflix新劇】由井柏然、孫千領銜主演的內地職場愛情劇《早春晴朗》，開播後熱度急升，但網民評價兩極。不少觀眾批評職場劇情過於「離地」，甚至喊話要「棄劇」，但井柏然的劇中穿搭則備受讚賞。



《早春晴朗》改編自人氣小說，井柏然飾演廣告公司的高級合夥人兼創意總監欒念，其穿搭被網民封為「職場西裝穿搭天花板」。劇組以服裝色調塑造人物，以至上下班恤衫領口的細節都暗藏巧思，這套角色美學於社交平台引發熱議，大批觀眾大讚他品味出眾，是「行走的衣架」。



井柏然飾演廣告公司高級合夥人兼創意總監「欒念」，其穿搭被網民封為「職場西裝穿搭天花板」。（微博@早春晴朗官博）

井柏然自帶120套私服親自配搭

這次井柏然不單擔綱男主角，更親自掛帥擔任造型指導。根據內地媒體報道，井柏然為了貼合角色對品質的極致追求，將私人衣櫃中的120多套私服與高級名牌天橋款帶進劇組，徹底摒棄傳統職場劇沉悶死板的黑西裝套路，大量選用炭灰、茶棕與低彩度色系，既符合高端廣告圈的專業形象，又能展現精緻成熟的都市腔調。網民對此大讚：「井柏然品味卓絕，完全是行走的衣架。」

井柏然在劇中徹底摒棄傳統職場劇沉悶死板的黑西裝套路，大量選用炭灰、茶棕與低彩度色系。（微博@早春晴朗官博）

井柏然在劇中徹底摒棄傳統職場劇沉悶死板的黑西裝套路，大量選用炭灰、茶棕與低彩度色系。（微博@早春晴朗官博）

井柏然在劇中徹底摒棄傳統職場劇沉悶死板的黑西裝套路，大量選用炭灰、茶棕與低彩度色系。（微博@早春晴朗官博）

井柏然在劇中徹底摒棄傳統職場劇沉悶死板的黑西裝套路，大量選用炭灰、茶棕與低彩度色系。（微博@早春晴朗官博）

井柏然在劇中徹底摒棄傳統職場劇沉悶死板的黑西裝套路，大量選用炭灰、茶棕與低彩度色系。（微博@井柏然工作室）

微敞領口與拉鬆領帶暗藏甚麼情緒？

除了西裝本身，領帶與恤衫領口更是他精心設計的情緒旋鈕。據媒體分析指出，在公司開會談判時，井柏然將領帶緊扣，展現不容侵犯的理性與專業；但在下班或感情線發酵時，他會把恤衫袖子捲至手肘、順手拉鬆領帶並微敞領口。這種由嚴謹轉為放鬆的細節，將熟男極具吸引力的性感張力控制得恰到好處。

據媒體分析指出，在公司開會談判時，井柏然將領帶緊扣，展現不容侵犯的理性與專業。（微博@早春晴朗官博）