花兒與少年2｜楊洋被翻「黑歷史」：放屁聲極大 毛阿敏：炸醒了
撰文：錢德勒
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內地男神楊洋最想花錢買斷的「黑歷史」片段震撼網民！2015年播出的經典真人騷《花兒與少年2》（《花少2》）近日再被網民翻出舊片，一段楊洋在宿舍內被許晴、毛阿敏當面談論睡覺時，提及「放屁聲極大」的尷尬對話登上微博熱搜，被網民戲稱為「楊洋最想買斷版權的片段」。
許晴爆料毛阿敏接話：「好像把我炸醒了」
根據節目片段，許晴當時在宿舍直言：「楊洋睡覺就是放屁屁，很嚴重的放屁聲。」毛阿敏隨即幽默接話：「好像把我炸醒了。」面對兩位前輩當面爆料，楊洋瞬間滿臉羞窘，毛阿敏隨後貼心解圍：「男孩子很正常，你們樂他就不好意思了。」
被點名的楊洋急忙為自己辯解：「人家可從來不會這樣的，前兩天吃壞了肚子。」說罷更難為情地整個人躲進被袋裡。一旁的井柏然見狀打趣：「楊洋偶像形象破滅。」
全季零消音獲封「耿直老實人」 網民笑言：天塌了
《花少2》向來被觀眾封為「綜藝版甄嬛傳」，節目中嘉賓之間的人際張力至今仍被反覆討論，甚至衍生出專門的「花學」研究。據網民翻查舊片發現，楊洋是全季唯一全程沒有被節目組作消音處理的嘉賓。在矛盾頻發的高壓環境下，其表達始終坦蕩克制，全部對話均獲完整保留。
旅途中，楊洋亦被網民調侃「完全無心機」，戲稱為團隊裡的「耿直老實人」，因他甚少捲入嘉賓之間的觀念糾葛，多數時間只是埋頭做事，更主動承擔搬運行李、充當導航、駕駛房車等粗重工夫，默默為團隊分擔。
相關話題隨即引發網民熱議，不少網民留言稱「很難得看見藝人這麼不加掩飾的時刻，楊洋羞到躲進被袋，好有趣」；亦有人寫道「《花少2》名場面庫存真的取之不盡」，更有網民笑言「楊洋一覺睡醒發現這個熱搜，天塌了」。